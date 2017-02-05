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«Тулуза» разгромила «Анже»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 23-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Анже» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Тулузы».

В составе победителей отличились Энди Делор, Мартин Бретуэйт (с пенальти), Оскар Трехо и Ола Тойвонен. «Тулуза» набрала 29 очков и занимает десятое место в чемпионате Франции. У «Анже» 23 очка и 18-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

23-й тур

Матч

Тулуза - Анже - 4:0 (0:0)

Голы

Делор 47 (1:0). Брайтвайт 56 (2:0 - пен.). Трехо 69 (3:0). Тойвонен 89 (4:0).

Состав

Тулуза: Лафон, Мубандже, Жюльен, Диоп, Амьен-Аду, Бодиже, Блен, Трехо (Думбия, 72), Жан (Дурмаз, 73), Брайтвайт

Анже: Петрич, Траоре И., Томас, Сантамария, Манку, Тэт (Н'Дойе, 59), Маньяни, Тарат (Капелле, 59), Пепе (Бамба Ж., 53), Дьедиу

Предупреждения:

Бодиже, 66 - Сиссоко, 39; Пепе, 45; Тарат, 48; Петрич, 56

Судья:

Николя Райнвилль (Франция)

Место и дата

05 февраля 17:00, Муниципал, Онлайн-трансляция

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