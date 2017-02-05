Младенович обыграла Путинцеву и выиграла Spb Ladies Trophy-2017
Французская теннисистка Кристина Младенович в трех сетах победила выступающую за Казахстан Юлию Путинцеву и стала победителем турнира в Петербурге.
Счет по сетам – 6:2, 6:7, 6:4.
Напомним, победа на Spb Ladies Trophy стала 36-м титулом в карьере Кристины Младенович. Юлия Путинцева проиграла в финале седьмой раз.
Spb Ladies Trophy-2017 проходил в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.
Матч
Младенович К. (Франция) - Путинцева Ю. (Казахстан) - 6:2, 6:7, 6:4
Место и дата
05 февраля 16:40, , Онлайн-трансляция
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