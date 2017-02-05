ЦСКА дома обыграл «Автодор»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между
ЦСКА и «Автодором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 95:80 в
пользу ЦСКА.
В составе московских армейцев самым
результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 24 очка. У «Автодора» 17
очков набрал Джош Адамс.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. «Автодор»
на девятом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
05 февраля 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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