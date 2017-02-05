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Жозе Моуринью: Я смотрю не на место «Лестера» в таблице, а на его качество

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» за несколько минут до начала матча 24-го тура АПЛ с «Лестером» поделился мнением о сопернике.

«Лестер» хочет насколько возможно отдалиться от зоны вылета. Я не смотрю, какое место в таблице они занимают. Я смотрю на их качества», - цитирует португальского специалиста BBC Sport.

Отвечая на вопрос, почему его команда не смогла одержать ни одной победы в последних трех играх чемпионата, Моуринью сказал: «Мы не хотим быть командой, которая играет хорошо, но не выиграет встречи. Мы хотим забивать голы».

Игра проходит в эти минуты в Лестере. «Советский спорт» ведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:2)

Перерыв

Голы

Мхитарян 42 (0:1). Ибрагимович 44 (0:2).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Фукс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Варди, Муса, Окадзаки

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо, Мата, Погба, Валенсия, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд

Предупреждения:

Дринкуотер, 6; Фукс, 40 - Мата, 28

Место и дата

05 февраля 19:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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