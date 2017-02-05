Жозе Моуринью: Я смотрю не на место «Лестера» в таблице, а на его качество

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» за несколько минут до начала матча 24-го тура АПЛ с «Лестером» поделился мнением о сопернике.

«Лестер» хочет насколько возможно отдалиться от зоны вылета. Я не смотрю, какое место в таблице они занимают. Я смотрю на их качества», - цитирует португальского специалиста BBC Sport.

Отвечая на вопрос, почему его команда не смогла одержать ни одной победы в последних трех играх чемпионата, Моуринью сказал: «Мы не хотим быть командой, которая играет хорошо, но не выиграет встречи. Мы хотим забивать голы».

Игра проходит в эти минуты в Лестере. «Советский спорт» ведет ее текстовую трансляцию.