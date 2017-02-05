Жозе Моуринью: Я смотрю не на место «Лестера» в таблице, а на его качество
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» за несколько минут до начала матча 24-го тура АПЛ с «Лестером» поделился мнением о сопернике.
«Лестер» хочет насколько возможно отдалиться от зоны вылета. Я не смотрю, какое место в таблице они занимают. Я смотрю на их качества», - цитирует португальского специалиста BBC Sport.
Отвечая на вопрос, почему его команда не смогла одержать ни одной победы в последних трех играх чемпионата, Моуринью сказал: «Мы не хотим быть командой, которая играет хорошо, но не выиграет встречи. Мы хотим забивать голы».
Игра проходит в эти минуты в Лестере. «Советский спорт» ведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:2)Перерыв
Голы
Мхитарян 42 (0:1). Ибрагимович 44 (0:2).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Фукс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Варди, Муса, Окадзаки
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо, Мата, Погба, Валенсия, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд
Предупреждения:
Дринкуотер, 6; Фукс, 40 - Мата, 28
Место и дата
05 февраля 19:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция