«Локомотив» уступил «Сенан Бельмаре», «Терек» проиграл «Дукле»
Завершились товарищеские матчи с участием «Локомотива»,
«Терека» и «Анжи». Вашему вниманию их результаты.
Товарищеские матчи
«Локомотив» - «Сенан Бельмаре» (Япония) – 0:2
Голы: Сунсуке, 81, Сейя, 85.
«Терек» - «Дукла» (Чехия) – 2:3
Голы: Грозав, 6, Мбенг, 88 - Голенда, 64, Олайинка, 81, Ганоушек, 84, с
пенальти.
«Анжи» - «Вардар» (Македония) – 1:2
Голы: Георгиевски, 47 – Кояшевич, 72, 89.
«Арсенал» - «Радник» (Босния) – 1:0
Гол: Власов, 5.
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