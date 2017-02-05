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«Локомотив» уступил «Сенан Бельмаре», «Терек» проиграл «Дукле»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились товарищеские матчи с участием «Локомотива», «Терека» и «Анжи». Вашему вниманию их результаты.

Товарищеские матчи

«Локомотив» - «Сенан Бельмаре» (Япония) – 0:2

Голы: Сунсуке, 81, Сейя, 85.

«Терек» - «Дукла» (Чехия) – 2:3

Голы: Грозав, 6, Мбенг, 88 -  Голенда, 64, Олайинка, 81, Ганоушек, 84, с пенальти.

«Анжи» - «Вардар» (Македония) – 1:2

Голы: Георгиевски, 47 – Кояшевич, 72, 89.

«Арсенал» - «Радник» (Босния) – 1:0

Гол: Власов, 5.

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