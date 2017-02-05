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«Аугсбург» обыграл «Вердер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 19-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Аугсбурга».

В составе победителей отличились Джонатан Шмид, Ку Чжа Чол и Рауль Бобадилья. У «Вердера» забивали Теодор Гебре Селассие (с пенальти) и Макс Крузе.

«Аугсбург» набрал 24 очка и занимает десятое место. У «Вердера» 16 очков и 15-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

19-й тур 

Матч

Аугсбург - Вердер - 3:2 (1:1)

Голы

Селасси 26 (0:1). Шмид 28 (1:1). Крузе 65 (1:2 - пен.). Ку Чжа Чол 79 (2:2). Бобадилья 90 (3:2).

Состав

Аугсбург: Хитц, Верхаг, Макс, Гаувелёв, Хинтереггер, Алтынтоп (Качар, 53), Ку Чжа Чол, Шмид (Тайгль, 63), Кор, Бобадилья, Чжи Дон Вон

Вердер: Видвальд, Бауэр, Сане, Гарсия У., Велькович, Селасси, Гнабри (Фритц, 90), Бартельс (Йоханссон, 66), Юнузович, Делэйни, Крузе

Предупреждения:

Кор, 49; Хинтереггер, 65; Бобадилья, 90 - Гарсия У., 54; Велькович, 87

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 февраля 17:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция

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