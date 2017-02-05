«Аугсбург» обыграл «Вердер»
Матч 19-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Аугсбурга».
В составе победителей отличились Джонатан Шмид,
Ку Чжа Чол и Рауль Бобадилья. У «Вердера» забивали Теодор Гебре Селассие (с
пенальти) и Макс Крузе.
«Аугсбург» набрал 24 очка и занимает десятое
место. У «Вердера» 16 очков и 15-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
19-й тур
Матч
Голы
Селасси 26 (0:1). Шмид 28 (1:1). Крузе 65 (1:2 - пен.). Ку Чжа Чол 79 (2:2). Бобадилья 90 (3:2).
Состав
Аугсбург: Хитц, Верхаг, Макс, Гаувелёв, Хинтереггер, Алтынтоп (Качар, 53), Ку Чжа Чол, Шмид (Тайгль, 63), Кор, Бобадилья, Чжи Дон Вон
Вердер: Видвальд, Бауэр, Сане, Гарсия У., Велькович, Селасси, Гнабри (Фритц, 90), Бартельс (Йоханссон, 66), Юнузович, Делэйни, Крузе
Предупреждения:
Кор, 49; Хинтереггер, 65; Бобадилья, 90 - Гарсия У., 54; Велькович, 87
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 февраля 17:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция