Хосеп Гвардиола: Когда ведешь со счетом 1:0, не знаешь - атаковать или отойти назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнюю победу над «Суонси» (2:1) в 24-м туре чемпионата Англии.
«Мы впервые одержали победу на последней минуте. Первая и вторая половины встречи были очень разные. Всегда когда ты выходишь вперед 1:0 не знаешь - атаковать или отойти назад. В концовке мы вырвали победу и это важно. В этом сезоне мы много раз пропускали на последней минуте. Хорошо, что после гола «Суонси» у нас осталось время, чтобы вырвать победу», - цитирует специалиста BBC Sport.
Матч
Манчестер Сити - Суонси - 2:1 (1:0)
Голы
Габриэл 11 (1:0). Сигурдссон 81 (1:1). Габриэл 90 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Клиши, Стоунз, Сане, Силва (Фернандо, 90), Туре, Стерлинг (Агуэро, 83), де Брюйне (Сабалета, 78), Фернандиньо, Габриэл
Суонси: Фабиански, Фернандес, Моусон, Ольссон, Ноутон, Корк, Кэролл (Дайер, 75), Роутледж (Нарсинг, 65), Фер, Сигурдссон, Льоренте (Борха, 83)
Предупреждения:
де Брюйне, 42; Стерлинг, 45 - Льоренте, 60; Корк, 75
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
05 февраля 16:30, Этихад, Онлайн-трансляция