Представители «Советского спорта» вошли в один из ключевых комитетов РФС
В российском футбольном союзе (РФС) завершилось формирование нового состава постоянно действующих комитетов и комиссий.
Сформирован Комитет РФС по массовому футболу, который возглавил избранный незадолго до нового года вице-президентом РФС президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.
В состав комитета вошли как представители общественных организаций, так и журналисты – главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко, футбольный комментатор Нобель Арустамян, редактор отдела спорта «Московского комсомольца» Алексей Лебедев.
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