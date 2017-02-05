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Представители «Советского спорта» вошли в один из ключевых комитетов РФС

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В российском футбольном союзе (РФС) завершилось формирование нового состава постоянно действующих комитетов и комиссий.

Сформирован Комитет РФС по массовому футболу, который возглавил избранный незадолго до нового года вице-президентом РФС президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

В состав комитета вошли как представители общественных организаций, так и журналисты – главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко, футбольный комментатор Нобель Арустамян, редактор отдела спорта «Московского комсомольца» Алексей Лебедев.

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