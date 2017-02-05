Сборная России уступила Швеции в финале чемпионата мира
Источник: Reuters
Сборная России по хоккею с мячом уступила команде Швеции в финале чемпионата мира.
Игра, прошедшая в шведском городе Сандвикен, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев турнира.
В составе команды Сергея Мяуса отличились Янис Бефус, Евгений Иванушкин и Алмаз Миргазов, у шведов – Даниэль Моссберг, Кристофер Эдлунд, Эрик Петерссон и Адам Гильям.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Напомним, россияне до этого четыре раза кряду выигрывали мировое первенство (2013, 2014, 2015, 2016), причем в трех случаях в финале поверженными оказывались шведы.
В следующем году матчи чемпионата мира элитного дивизиона А пройдут в Хабаровске.
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