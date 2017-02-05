Сборная России уступила Швеции в финале чемпионата мира

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Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира, разгромив Норвегию Сборная Финляндии крупно обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира, проходящем в Швеции.

С мячом, в полете, на подлодке: как сборная по бенди добралась до финала ЧМ Путь сборной России по хоккею с мячом до финала чемпионата мира глазами нашего фотокорреспондента Дарьи Исаевой.

Россия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Николай Валуев: Скрестим пальцы и поболеем за сборную России Вице-президент Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира, в котором встретятся шведы и россияне.

Сергей Мяус: Когда забивают ногами и ушами, это – вызов России Главный тренер сборной России рассказал о полуфинальном поединке чемпионата мира против сборной Финляндии (6:4).

Поможет ли России швед Хокан? Шведский мужчина Хокан Нигрен вызвался на добровольных началах помогать нашей национальной команде из большой любви к хоккею с мячом.

Защитник сборной России Алексей Чижов: Финал один: или ты, или тебя Защитник национальной команды не отрицает – не все идеально, но шансы на победу в финале со Швецией расценивает, как равные.

Несладкие финики В тяжелейшем полуфинале ЧМ-2017 по хоккею с мячом Россия переиграла Финляндию, и в решающем матче в воскресенье сыграет со Швецией.

Россия обыграла Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом Матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею с мячом между сборными России и Финляндии завершился победой российских хоккеистов. Итоговый счет матча – 6:4 в пользу сборной России.

Финляндия проиграла России. Как это было В матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России встретится с командой Финляндии.

Швеция переиграла Норвегию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом Первый полуфинальный матч чемпионата мира, который проходит в Сандвикене, завершился крупной победой сборной Швеции. Итоговый счет матча – 17:2.

Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с мячом между сборными России и Белоруссии завершился убедительной победой российской команды. Итоговый счет матча – 17:0 в пользу сборной России.

Соседей не пожалели Разгромив в четвертьфинале ЧМ-2017 по хоккею с мячом команду Белоруссии, сборная России вышла в полуфинал.

Владимир Янко: Шведы не сделали ничего сверхъестественного, чтобы забить нам столько мячей Известный специалист Владимир Янко прокомментировал поражение сборной России от команды Швеции на чемпионате мира по хоккею с мячом.

Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону» «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

Доживем до воскресенья Сборная России, уступив шведам в центральном матче предварительного этапа, чемпионата мира по хоккею с мячом, заняла второе место в группе.