Александр Медведев: Уверен, Младенович и Путинцева будут не просто в десятке, а в пятерке лучших в мире

Генеральный директор Spb Ladies Trophy Александр Медведев поделился мнением о финальном матче турнира, в котором Кристина Младенович победила Юлию Путинцеву (6:2, 6:7, 6:4).

- Юля Путинцева и Кристина Младенович подарили 155 минут замечательного тенниса, разорвали сердца болельщиков. Уверен, участницы будут не просто в десятке, а в пятерке лучших в мире, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Младенович обыграла Путинцеву со счетом 6:2, 6:7, 6:4. Победа на Spb Ladies Trophy стала первым титулом в карьере француженки. Казахстанская теннисистка впервые проиграла в финале.

Spb Ladies Trophy-2017 проходил в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.