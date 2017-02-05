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Александр Медведев: Уверен, Младенович и Путинцева будут не просто в десятке, а в пятерке лучших в мире

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор Spb Ladies Trophy Александр Медведев поделился мнением о финальном матче турнира, в котором Кристина Младенович победила Юлию Путинцеву (6:2, 6:7, 6:4).

- Юля Путинцева и Кристина Младенович подарили 155 минут замечательного тенниса, разорвали сердца болельщиков. Уверен, участницы будут не просто в десятке, а в пятерке лучших в мире, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Младенович обыграла Путинцеву со счетом 6:2, 6:7, 6:4. Победа на Spb Ladies Trophy стала первым титулом в карьере француженки. Казахстанская теннисистка впервые проиграла в финале.

Spb Ladies Trophy-2017 проходил в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

Матч

Младенович К. (Франция) - Путинцева Ю. (Казахстан) - 6:2, 6:7, 6:4

Место и дата

05 февраля 16:40, , Онлайн-трансляция

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