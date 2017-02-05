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Лайович обыграл Кравчука и принес Сербии четвертое очко в матче с Россией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сербский теннисист Душан Лайович обыграл россиянина Константина Кравчука. Игра проходила в рамках матча первого раунда Кубка Дэвиса Сербия – Россия.

Матч завершился победой Лайовича - 6:3, 4:6 (10:2). Игра продолжалась два часа и три минуты. Напомним, что Сербия ранее уже обеспечила себе итоговую победу. Общий счет матча – 4:0 в пользу сборной Сербии.

Кубок Дэвиса

Первый раунд

Душан Лайович (Сербия) - Константин Кравчук (Россия) -  6:3, 4:6 (10:2).

Сербия – Россия – 4:0

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