Лайович обыграл Кравчука и принес Сербии четвертое очко в матче с Россией
Сербский теннисист Душан Лайович обыграл
россиянина Константина Кравчука. Игра проходила в рамках матча первого раунда
Кубка Дэвиса Сербия – Россия.
Матч завершился победой Лайовича - 6:3, 4:6
(10:2). Игра продолжалась два часа и три минуты. Напомним, что Сербия ранее уже
обеспечила себе итоговую победу. Общий счет матча – 4:0 в пользу сборной
Сербии.
Кубок Дэвиса
Первый раунд
Душан Лайович (Сербия) - Константин Кравчук (Россия) - 6:3, 4:6 (10:2).
Сербия – Россия – 4:0
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