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«Краснодар» уступил «Славии»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между «Краснодаром» и «Славией» завершился победой чешского клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Славии».

Матч проходил в испанкой Марбелье. В составе победителей забивали Милан Шкода и Симон Дели. У «Краснодара» единственный мяч с пенальти провел Андреас Гранквист.

Товарищеский матч

Матч

Краснодар - Славия - 1:2 (1:2)

Голы

Шкода 5 (0:1). Дели 19 (0:2). Гранквист 40 (1:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Синицын, Гранквист, Назаров, Фомин, Торбинский, Лаборде, Моргунов, Окриашвили, Быстров, Комличенко, Жигулёв

Место и дата

05 февраля 18:00, Мунисипал де Марбелья, Онлайн-трансляция

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