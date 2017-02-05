«Краснодар» уступил «Славии»
Товарищеский матч между «Краснодаром» и «Славией»
завершился победой чешского клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Славии».
Матч проходил в испанкой Марбелье. В составе победителей
забивали Милан Шкода и Симон Дели. У «Краснодара» единственный мяч с пенальти
провел Андреас Гранквист.
Товарищеский матч
Матч
Краснодар - Славия - 1:2 (1:2)
Голы
Шкода 5 (0:1). Дели 19 (0:2). Гранквист 40 (1:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Назаров, Фомин, Торбинский, Лаборде, Моргунов, Окриашвили, Быстров, Комличенко, Жигулёв
Место и дата
05 февраля 18:00, Мунисипал де Марбелья, Онлайн-трансляция
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