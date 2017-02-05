«Краснодар» уступил «Славии»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Касерас перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Сегодня «Зенит» сыграет с датским «Оденсе». Матч начнется в 21.00 (мск). Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Сегодня клубы РФПЛ сыграют восемь контрольных матчей Сегодня «Зенит» сыграет с датским «Оденсе». Матч начнется в 21.00 (мск). Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном проведении домашних матчей «Урала» в одноименном манеже в Екатеринбурге.

Сергей Прядкин: По манежу «Урал» возникает много вопросов от клубов премьер-лиги

Сергей Прядкин: По манежу «Урал» возникает много вопросов от клубов премьер-лиги Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном проведении домашних матчей «Урала» в одноименном манеже в Екатеринбурге.

Игорь Шалимов: С «Фенербахче» нас так прощать не будут

Игорь Шалимов: С «Фенербахче» нас так прощать не будут Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в контрольном матче с венгерским «Видеотоном» (0:0).