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«Зенит» – «Оденсе». Лодыгин – в воротах, Иванович – в основе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Стал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против датского «Оденсе».

Вратарь: Юрий Лодыгин;

защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Доменико Кришито;

полузащитники: Артур Юсупов, Хави Гарсия, Мигель Данни (к);

форварды: Олег Шатов, Артем Дзюба, Роберт Мак. 

В запасе остались все остальные игроки, которые отправились на второй сбор команды.

Напомним, второй сбор «Зенит» проводит в Испании. Команда провела четыре товарищеских матча - с «Волеренгой» (1:0), «Легией» (2:0), «Оддом» (1:1) и «Спартой» (0:2).

Матч с «Оденсе» начнется в 21:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Зенит - Оденсе - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Кришито 9 (1:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Иванович, Анюков, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия, Мак, Шатов, Данни, Юсупов, Дзюба

Место и дата

05 февраля 21:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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