«Зенит» – «Оденсе». Лодыгин – в воротах, Иванович – в основе
Стал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против датского «Оденсе».
Вратарь: Юрий Лодыгин;
защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Доменико Кришито;
полузащитники: Артур Юсупов, Хави Гарсия, Мигель Данни (к);
форварды: Олег Шатов, Артем Дзюба, Роберт Мак.
В запасе остались все остальные игроки, которые отправились на второй сбор команды.
Напомним, второй сбор «Зенит» проводит в Испании. Команда провела четыре товарищеских матча - с «Волеренгой» (1:0), «Легией» (2:0), «Оддом» (1:1) и «Спартой» (0:2).
Матч с «Оденсе» начнется в 21:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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