«Зенит» – «Оденсе». Лодыгин – в воротах, Иванович – в основе

Виктор Мозес: Иванович был бесподобен в «Челси». Он один из лучших правых защитников в мире

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес поделился впечатлениями от игры вместе с Браниславом Ивановичем, который 1 февраля перешел из лондонского клуба в «Зенит».