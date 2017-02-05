Юлия Путинцева: В финале Spb Ladies Trophy не все зависело от меня, Младенович показала идеальный матч

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поделилась мнением о поражении в трех сетах от француженки Кристины Младенович в финале Spb Ladies Trophy-2017.

- Я перенервничала, много думала, накручивала себя. Начало провалила, а потом начала выкарабкиваться. Кристина играла невероятно, показала высокий уровень. Не все от меня зависело. Она отыграла идеальный матч.

- Лучшие розыгрыши вы проводили, когда были прижаты к стенке. Как вы себя мотивировали?

- Ситуация сегодня сложилась сложная: я была очень уставшая, я провела сложные матчи. Я не могла двигаться на сто процентов, как обычно. Но на матчболах я отпускала эту мысль и попадала на кураже, - приводит слова Путинцевой корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Младенович обыграла Путинцеву со счетом 6:2, 6:7, 6:4. Победа на Spb Ladies Trophy стала первым титулом в карьере француженки. Казахстанская теннисистка впервые проиграла в финале.

Spb Ladies Trophy-2017 проходил в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.