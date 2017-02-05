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Димитрис Итудис: «Автодор» сыграл агрессивно, сражался с нами

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Автодором» (95:80) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю команду с очередной победой. Очевидно, я старался вводить в строй вернувшихся после травмы Милоша и Виктора. В принципе, увидел то, что хотел увидеть. «Автодор», как и ожидалось, сыграл агрессивно, сражался с нами. В то же время мы смазали много бросков с периметра, хотя мы эти броски хорошо создавали и верили в них», - сказал специалист.

Матч

ЦСКА - Автодор - 95:80

Место и дата

05 февраля 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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