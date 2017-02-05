Димитрис Итудис: «Автодор» сыграл агрессивно, сражался с нами
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Автодором» (95:80) в Единой лиге ВТБ.
«Поздравляю команду с очередной победой. Очевидно, я старался вводить в строй вернувшихся после травмы Милоша и Виктора. В принципе, увидел то, что хотел увидеть. «Автодор», как и ожидалось, сыграл агрессивно, сражался с нами. В то же время мы смазали много бросков с периметра, хотя мы эти броски хорошо создавали и верили в них», - сказал специалист.
Матч
Место и дата
05 февраля 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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