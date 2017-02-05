«Цмоки-Минск» в овертайме обыграли УНИКС, ВЭФ уступил «Зениту»
Состоялись два матча регулярного чемпионата
Единой лиги ВТБ. «Цмоки-Минск» дома в овертайме обыграли УНИКС, а ВЭФ в
домашнем матче проиграл «Зениту».
«Цмоки-Минск» одержали победу со счетом 87:85. «Зенит»
победил со счетом 82:73.
После завершения сегодняшних матчей «Зенит»
занимает третье место, а УНИКС – пятое. ВЭФ занимает шестое место, «Цмоки-Минск»
на 12-й позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Цмоки-Минск - УНИКС - 87:85
Место и дата
05 февраля 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 февраля 18:00, Олимпийский Спортивный Центр, Онлайн-трансляция
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