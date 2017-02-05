Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Бенди  Швеция4 : 3Россия
Хоккей  Вашингтон2 : 0Лос-Анджелес
Футбол  Египет- : -Камерун
Футбол  Лестер Сити0 : 3Манчестер Юнайтед
Футбол  Зенит1 : 0Оденсе
Футбол  Ювентус- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Цмоки-Минск» в овертайме обыграли УНИКС, ВЭФ уступил «Зениту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Цмоки-Минск» дома в овертайме обыграли УНИКС, а ВЭФ в домашнем матче проиграл «Зениту».

«Цмоки-Минск» одержали победу со счетом 87:85. «Зенит» победил со счетом 82:73.

После завершения сегодняшних матчей «Зенит» занимает третье место, а УНИКС – пятое. ВЭФ занимает шестое место, «Цмоки-Минск» на 12-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Цмоки-Минск - УНИКС - 87:85

Место и дата

05 февраля 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

ВЭФ - Зенит - 73:82

Место и дата

05 февраля 18:00, Олимпийский Спортивный Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Димитрис Итудис: «Автодор» сыграл агрессивно, сражался с намиГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Автодором» (95:80) в Единой лиге ВТБ.ЦСКА дома обыграл «Автодор»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Автодором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 95:80 в пользу ЦСКА.«Енисей» обыграл «Парму», «Астана» уступила «Калеву»Состоялись два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Енисей» дома обыграл «Парму», а «Астана» проиграла «Калеву».«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Нижний Новгород»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:75.Соперник «Зенита» по ЛЕ «Андерлехт» не смог обыграть «Локерн» в чемпионате БельгииВ матче 25-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» вничью сыграл с «Локерном» (0:0).Понкрашов заменит травмированного Стребкова в Матче звезд Единой лиги ВТБЗащитник УНИКСа Антон Понкрашов заменит в Матче звезд Единой лиги ВТБ защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Стребкова, получившего травму. Понкрашов сыграет за команду «Звезд России».Сергей Кущенко: Многие клубы Европы очень хотят вступить в Единую лигу ВТБПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о возможном расширении лиги в следующем сезоне.Сергей Карасев – MVP января в Единой лиге ВТБФорвард «Зенита» Сергей Карасев назван самым полезным игроком по итогам январских матчей в Единой лиге ВТБ.УНИКС дома уступил «Олимпиакосу» в ЕвролигеМатч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Олимипакосом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 90:75 в пользу греческого клуба.«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:81 в пользу «Автодора».Артурс Шталбергс: В матче с «Зенитом» сломался Стребков и мы посыпалисьГлавный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс поделился мнением о поражения от «Зенита» во втором этапе Еврокубка (66:90).Василий Карасев: В матче с «Нижним» сделали то, что должны былиГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Нижним Новгородом» во втором этапе Еврокубка (90:66).Артурс Шталбергс: «Нижний Новгород» и «Зенит» понимают важность очного матча в ЕврокубкеГлавный тренер БК «Нижний Новгород» Артурс Шталбергс поделился ожиданиями от матча против «Зенита».Василий Карасев: Игра с «Нижним Новгородом» очень важная – в случае неудачи «Зенит» потеряет шансы на выход из группыГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча группового этапа Еврокубка против «Нижнего Новгорода».Димитрис Итудис: Мы обыграли очень серьезного соперникаГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Душко Иванович: Поражение в первом круге от ВЭФ сильно нас мотивировалоГлавный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над рижским ВЭФом.Василий Карасев: Несмотря на не лучшую игру в нападении, удалось победить «Цмоки-Минск» за счет защитыГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги встречи с «Цмоки-Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (84:56).«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 84:56 в пользу «Зенита».«Химки» обыграли ВЭФ в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ВЭФом и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 104:90 в пользу «Химок».ЦСКА обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 81:63 в пользу ЦСКА.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Оденсе». Онлайн
Футбол
Дитмар Хаманн: Шестилетний контракт Клоппа с «Ливерпулем» не прибавляет стабильности
Футбол
«МЮ» на выезде обыграл «Лестер»
Хоккей
Осипов заменит Медведева в сборной России на Шведских хоккейных играх
Футбол
«Краснодар» уступил «Славии»
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в финале чемпионата мира
Футбол
Хосеп Гвардиола: Когда ведешь со счетом 1:0, не знаешь - атаковать или отойти назад
Футбол
«Локомотив» уступил «Сенан Бельмаре», «Терек» проиграл «Дукле»
Теннис
Младенович обыграла Путинцеву и выиграла Spb Ladies Trophy-2017
Хоккей
Во время исполнения гимна России на финале чемпионата мира исполнительница забыла слова (видео)
все новости
ВЭФ
ВЭФкалендарьстатистика
Цмоки-Минск
Цмоки-Минсккалендарьстатистика
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости