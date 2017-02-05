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Осипов заменит Медведева в сборной России на Шведских хоккейных играх

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Торпедо» Максим Осипов вызван в сборную России на третий этап Евротура - Шведские хоккейные игры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФХР.

«Защитник «Авангарда» Евгений Медведев не сможет принять участие в третьем этапе Евротура в связи с повреждением, полученным в матче чемпионата КХЛ за свой клуб», - говорится в сообщении.

Осипов принимал участие в предыдущем этапе Евротура - Кубке Первого канала.

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