Осипов заменит Медведева в сборной России на Шведских хоккейных играх
Защитник «Торпедо» Максим Осипов вызван в сборную России на третий этап Евротура - Шведские хоккейные игры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФХР.
«Защитник «Авангарда» Евгений Медведев не сможет принять участие в третьем этапе Евротура в связи с повреждением, полученным в матче чемпионата КХЛ за свой клуб», - говорится в сообщении.
Осипов принимал участие в предыдущем этапе Евротура - Кубке Первого канала.
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