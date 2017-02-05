РФС обсудит возможность передачи футбольных школ в Минобрнауки
В Доме футбола на Таганке в ближайшие дни планируется рассмотреть вопрос целесообразности перевода под юрисдикцию Министерства образования групп начальной подготовки спортивных и футбольных школ.
В четверг, 9 февраля, комитет массового футбола Российского футбольного союза (РФС) проведет свое первое заседание в новом составе. Об этом «Советскому спорту» сообщил председатель комитета, вице-президент РФС Сергей Анохин.
Как рассказал Сергей Анохин, комитету предстоит рассмотреть девять вопросов. Наиболее значимым в повестке заседания являет
В РФС допускают вариант перехода под юрисдикцию Министерства образования и науки широкого перечня школ, которые сейчас находятся на балансе Министерства спорта РФ. Генеральный директор Московской федерации футбола (МФФ) Александр Старцев пояснил «Известиям», что этот вопрос пока на ранней стадии обсуждения.
В Министерстве обр
Нынешний состав Комитета массового футбола был избран на днях и утвержден решением бюро исполкома РФС.