РФС обсудит возможность передачи футбольных школ в Минобрнауки

В Доме футбола на Таганке в ближайшие дни планируется рассмотреть вопрос целесообразности перевода под юрисдикцию Министерства образования групп начальной подготовки спортивных и футбольных школ.

В четверг, 9 февраля, комитет массового футбола Российского футбольного союза (РФС) проведет свое первое заседание в новом составе. Об этом «Советскому спорту» сообщил председатель комитета, вице-президент РФС Сергей Анохин.

Как рассказал Сергей Анохин, комитету предстоит рассмотреть девять вопросов. Наиболее значимым в повестке заседания являет ся пункт «О целесообразности перевода групп начальной спортивной подготовки спортивных и футбольных школ Минспорта России в ведение Минобрнауки России. О вариантах внедрения проекта в г. Москве».

В РФС допускают вариант перехода под юрисдикцию Министерства образования и науки широкого перечня школ, которые сейчас находятся на балансе Министерства спорта РФ. Генеральный директор Московской федерации футбола (МФФ) Александр Старцев пояснил «Известиям», что этот вопрос пока на ранней стадии обсуждения.

В Министерстве обр азования и науки РФ комментариев не предоставили.

Нынешний состав Комитета массового футбола был избран на днях и утвержден решением бюро исполкома РФС.