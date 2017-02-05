Крэйг Вудкрофт: Удачная игра «Югры» поумерила наши аппетиты
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал гостевую победу над «Югрой» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
- У нас получился тяжелый старт матча. Мы хотели выйти на лед и владеть инициативой от самого страта до финальной сирены. «Югра» была хорошо настроена на эту игру. У них здорово получалась игра на вбрасываниях, и за счет этого они смогли создавать опасные моменты у наших ворот. Удачная игра соперника поумерила наши аппетиты. Мы сделали несколько изменений в первом перерыве, вышли на второй период и стали играть на совсем другой скорости. Владение шайбой было за нами, мы создавали хорошие моменты на протяжении второго и третьего периодов. Мне понравилось, как мы действовали во втором и третьем периоде. Игра была действительно тяжелой. «Югра» - серьезный соперник, который здорово умеет бороться до конца. Мы смогли победить по буллитам – это итог сегодняшнего дня, - сказал специалист.
Матч
Югра - Динамо Мн - 2:3 Б. (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Лапенков 0:14 (1:0). Клинкхаммер (Эллисон, Граньяни), 34:50 (1:1). Коробов (Мицкевич), 42:56 (1:2). Людучин (Шулаков), 52:12 (2:2).
Победный буллит:
Матерухин - 2:3.
Место и дата
05 февраля 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция