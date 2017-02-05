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Андрей Разин: Буллиты страшно смотреть

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал домашнее поражение от минского «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Сегодня в отличие от игры в Минске мы смогли дать сопернику хороший бой. Игру можно разделить на отрезки. Забили гол, играли хорошо, к сожалению, несколько смен провалили и долго оборонялись позиционно. Хотелось сыграть без удалений, «Динамо» - одна из команд, которая идет высоко в рейтинге реализации большинства. К сожалению, получили два глупых удаления, одно из них соперник реализовал, это немного перевернула игру. В третьем периоде пропустили гол в позиционной атаке. После матча я зашел в раздевалку и поблагодарил команду за игру. Мы смогли отыграться против такого соперника – это плюс. Второй «плюс» это то, что мы смогли забросить в большинстве. Мы владели территорией в конце матча, могли выиграть в основное время. В овертайме тоже действовали неплохо, а вот буллиты страшно смотреть. При мне было восемь буллитов и голом даже не пахнет близко. Лучше на буллитах сразу сдаваться, - сказал специалист.

Матч

Югра - Динамо Мн - 2:3 Б. (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Лапенков 0:14 (1:0). Клинкхаммер (Эллисон, Граньяни), 34:50 (1:1). Коробов (Мицкевич), 42:56 (1:2). Людучин (Шулаков), 52:12 (2:2).

Победный буллит:

Матерухин - 2:3.

Место и дата

05 февраля 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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