Андрей Разин: Буллиты страшно смотреть
Главный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал домашнее поражение от минского «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Сегодня в отличие от игры в Минске мы смогли дать сопернику хороший бой. Игру можно разделить на отрезки. Забили гол, играли хорошо, к сожалению, несколько смен провалили и долго оборонялись позиционно. Хотелось сыграть без удалений, «Динамо» - одна из команд, которая идет высоко в рейтинге реализации большинства. К сожалению, получили два глупых удаления, одно из них соперник реализовал, это немного перевернула игру. В третьем периоде пропустили гол в позиционной атаке. После матча я зашел в раздевалку и поблагодарил команду за игру. Мы смогли отыграться против такого соперника – это плюс. Второй «плюс» это то, что мы смогли забросить в большинстве. Мы владели территорией в конце матча, могли выиграть в основное время. В овертайме тоже действовали неплохо, а вот буллиты страшно смотреть. При мне было восемь буллитов и голом даже не пахнет близко. Лучше на буллитах сразу сдаваться, - сказал специалист.
Матч
Югра - Динамо Мн - 2:3 Б. (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Лапенков 0:14 (1:0). Клинкхаммер (Эллисон, Граньяни), 34:50 (1:1). Коробов (Мицкевич), 42:56 (1:2). Людучин (Шулаков), 52:12 (2:2).
Победный буллит:
Матерухин - 2:3.
Место и дата
05 февраля 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция