Андрей Разин: Буллиты страшно смотреть

Главный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал домашнее поражение от минского «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Сегодня в отличие от игры в Минске мы смогли дать сопернику хороший бой. Игру можно разделить на отрезки. Забили гол, играли хорошо, к сожалению, несколько смен провалили и долго оборонялись позиционно. Хотелось сыграть без удалений, «Динамо» - одна из команд, которая идет высоко в рейтинге реализации большинства. К сожалению, получили два глупых удаления, одно из них соперник реализовал, это немного перевернула игру. В третьем периоде пропустили гол в позиционной атаке. После матча я зашел в раздевалку и поблагодарил команду за игру. Мы смогли отыграться против такого соперника – это плюс. Второй «плюс» это то, что мы смогли забросить в большинстве. Мы владели территорией в конце матча, могли выиграть в основное время. В овертайме тоже действовали неплохо, а вот буллиты страшно смотреть. При мне было восемь буллитов и голом даже не пахнет близко. Лучше на буллитах сразу сдаваться, - сказал специалист.