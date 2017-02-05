«МЮ» на выезде обыграл «Лестер»

Матч 24-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Счет в матче открыл Генрих Мхитарян, который переправил мяч ворота после передачи из глубины, выйдя практически один на один со Шмайхелем. Златан Ибрагимович ударом из пределов штрафной счет удвоил. Третий мяч забил Хуан Мата, с близкого расстояния поразивший ворота после разрезной передачи от Мхитаряна.

«МЮ» набрал 45 очков и занимает шестое место в чемпионате Англии. У «Лестера» 21 очко и 16-е место. От зоны вылета действующих чемпионов Англии отделяет только одно очко. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

24-й тур