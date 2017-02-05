«Нант» дома уступил «Нанси»
Матч 23-го тура чемпионата между «Нантом» и
«Нанси» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Нанси».
В составе победителей отличились Иссиар Диа и
Жюльен Кету. «Нанси» набрал 27очков и занимает 11-е место. У «Нанта» 26 очков и
14-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
23-й тур
Матч
Голы
Состав
Нант: Риу, Карлос, Дюбуа, Лима, Джиджи (Томассон, 84), Роньер, Арит, Жийе, Степински (Бамму, 63), Пардо (Качаниклич, 68), Сала
Нанси: Черник, Куффо, Муратори, Диагне, Чето, Бадила, Кулибали К. (Кабако, 90), Айт Беннасер, Диарра, Диа (Мауасса, 82), Дале
Предупреждения:
Пардо, 66; Дюбуа, 72 - Диарра, 52
Удаления:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
05 февраля 19:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция
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