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«Нант» дома уступил «Нанси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 23-го тура чемпионата между «Нантом» и «Нанси» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Нанси».

В составе победителей отличились Иссиар Диа и Жюльен Кету. «Нанси» набрал 27очков и занимает 11-е место. У «Нанта» 26 очков и 14-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

23-й тур

Матч

Нант - Нанси - 0:2 (0:0)

Голы

Диа 50 (0:1). Чето 64 (0:2).

Состав

Нант: Риу, Карлос, Дюбуа, Лима, Джиджи (Томассон, 84), Роньер, Арит, Жийе, Степински (Бамму, 63), Пардо (Качаниклич, 68), Сала

Нанси: Черник, Куффо, Муратори, Диагне, Чето, Бадила, Кулибали К. (Кабако, 90), Айт Беннасер, Диарра, Диа (Мауасса, 82), Дале

Предупреждения:

Пардо, 66; Дюбуа, 72 - Диарра, 52

Удаления:

Арит, 90 - Муратори, 90

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

05 февраля 19:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

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