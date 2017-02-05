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Дитмар Хаманн: Шестилетний контракт Клоппа с «Ливерпулем» не прибавляет стабильности

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн  поделился мнением о работе своего соотечественника Юргена Клоппа на посту главного тренера «красных».

Команда сейчас занимает в чемпионате Англии пятое место, на 13 очков отставая от лидирующего «Челси». В пяти последних матчах АПЛ она не одержала ни одной победы. 

«Я нахожу это странным. Вы не получаете стабильности от шестилетнего контракта – вы получаете ее от хорошей работы на трансферном рынке, - цитирует Хаманна BBC. - Юрген оказал определенное влияние на игру «Ливерпуля», ему удалось улучшить игру некоторых футболистов, но если смотреть на чистые факты, команда при нем набирает очков не намного больше, чем при Брендане Роджерсе. Шесть-восемь недель назад «Ливерпуль» был одним из фаворитов чемпионской гонки, а сейчас большой вопрос, финишируют ли они в четверке».

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