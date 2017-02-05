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«Дина» обыграла «Норильский Никель», «Прогресс» уступил «Газпром-Югре»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига

«Прогресс» - «Газпром-Югра» - 3:4

«Дина» - «Норильский Никель» - 2:1

«Ухта» - КПРФ – 1:1

Лидирует в чемпионате «Дина», имея в активе 48 очков в 20 матчах. На втором месте «Газпром-Югра» - 43 очка в 21 матче. Третьим идет «Сибиряк» - 40 очков в 20 играх.

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