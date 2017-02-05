«Дина» обыграла «Норильский Никель», «Прогресс» уступил «Газпром-Югре»
Сегодня состоялись три матча регулярного
чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига
«Прогресс» - «Газпром-Югра» - 3:4
«Дина» - «Норильский Никель» - 2:1
«Ухта» - КПРФ – 1:1
Лидирует в чемпионате «Дина», имея в активе 48
очков в 20 матчах. На втором месте «Газпром-Югра» - 43 очка в 21 матче. Третьим
идет «Сибиряк» - 40 очков в 20 играх.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически