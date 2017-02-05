«Дина» обыграла «Норильский Никель», «Прогресс» уступил «Газпром-Югре»

Бесик Зоидзе: Наверное, в матче с КПРФ у нас была почти 100-процентная реализация

Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе после победы своей команды над КПРФ в матче чемпионата России похвалил подопечных за игру в дебюте матча.