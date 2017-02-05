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Экс-защитник «Локомотива» и «Москвы» Илич перешел в «Олимпию» (фото)

Источник:  ФК «Олимпия»Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» и «Москвы» Бранко Илич подписал контракт с «Олимпией»сроком на 2,5 года, сообщает официальный твиттер словенского клуба.

В «Олимпию» 33-летний игрок перешел на правах свободного агента.

Напомним, за «Москву» Илич выступал на правах аренды в 2009 году, а в «Локомотиве» играл с 2010 по 2011 год.

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