Экс-защитник «Локомотива» и «Москвы» Илич перешел в «Олимпию» (фото)
Бывший защитник «Локомотива» и «Москвы» Бранко Илич подписал контракт с «Олимпией»сроком на 2,5 года, сообщает официальный твиттер словенского клуба.
В «Олимпию» 33-летний игрок перешел на правах свободного агента.
Напомним, за «Москву» Илич выступал на правах аренды в 2009 году, а в «Локомотиве» играл с 2010 по 2011 год.
Branko #Ilić je novi član NK Olimpija Ljubljana! Z zmaji je podpisal 2,5 letno pogodbo! #verjamemvzmaje #plts pic.twitter.com/fTzhxy3y9U— NK Olimpija LJ (@nkolimpija) 5 февраля 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически