«Айнтрахт» обыграл «Дармштадт» и вышел на третье место в бундеслиге
Матч 19-го тура чемпионата Германии между
франкфуртским «Айнтрахтом» и «Дармштадтом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 2:0 в пользу «Айнтрахта».
В составе победителей отличились Макото Хасебе (с
пенальти) и Анте Ребич. «Айнтрахт» набрал 35 очков и вышел на третье место в
бундеслиге. У «Дармштадта» девять очков и последнее место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
19-й тур
Матч
Айнтрахт - Дармштадт - 2:0 (0:0)
Голы
Хасебе 74 (1:0). Ребич 84 (2:0).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Вальехо Х., Абрахам, Хасебе, Гачинович (Баркок, 85), Маскарель (M. Besuschkow, 88), Майер, Ребич, Хргота (Тарашай, 75)
Дармштадт: Эссер, Холланд, Милошевич, Федецкий, Сулу, Хеллер, Гондорф, Нимайер (Алтынтоп, 79), Розенталь, Бойд (Чолак, 68), Сэм (Сиригу, 62)
Предупреждения:
Гачинович, 82; Баркок, 89 - Хеллер, 27; Нимайер, 36; Милошевич, 73; Сулу, 78
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
05 февраля 19:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция