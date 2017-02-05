Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Бенди  Швеция4 : 3Россия
Хоккей  Вашингтон5 : 0Лос-Анджелес
Футбол  Египет1 : 0Камерун
Футбол  Лестер Сити0 : 3Манчестер Юнайтед
Футбол  Зенит1 : 1Оденсе
Футбол  Ювентус0 : 0Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Айнтрахт» обыграл «Дармштадт» и вышел на третье место в бундеслиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 19-го тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Дармштадтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Айнтрахта».

В составе победителей отличились Макото Хасебе (с пенальти) и Анте Ребич. «Айнтрахт» набрал 35 очков и вышел на третье место в бундеслиге. У «Дармштадта» девять очков и последнее место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

19-й тур

Матч

Айнтрахт - Дармштадт - 2:0 (0:0)

Голы

Хасебе 74 (1:0). Ребич 84 (2:0).

Состав

Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Вальехо Х., Абрахам, Хасебе, Гачинович (Баркок, 85), Маскарель (M. Besuschkow, 88), Майер, Ребич, Хргота (Тарашай, 75)

Дармштадт: Эссер, Холланд, Милошевич, Федецкий, Сулу, Хеллер, Гондорф, Нимайер (Алтынтоп, 79), Розенталь, Бойд (Чолак, 68), Сэм (Сиригу, 62)

Предупреждения:

Гачинович, 82; Баркок, 89 - Хеллер, 27; Нимайер, 36; Милошевич, 73; Сулу, 78

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

05 февраля 19:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 19-й тур. «Аугсбург» победил «Вердер», «Айнтрахт» выиграл у «Дармштадта» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».«Аугсбург» обыграл «Вердер»Матч 19-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Аугсбурга».Сотня «Барсы», 500 матчей Лама… Главные цифры европейских футбольных выходныхСотня «Барсы», 500 матчей Лама… Главные цифры европейских футбольных выходных«Советский спорт» собрал главные цифры этих европейских футбольных выходных.Дортмундская «Боруссия» подтвердила переход Топрака летомЗащитник «Байера» Эмер Топрак летом перейдет в «Боруссию», сообщается на официальном сайте дортмундского клуба.Хольгер Бадштубер: Находясь в гостевой раздевалке на «Альянц Арене», испытывал странные чувстваЗащитник «Шальке 04» Хольгер Бадштубер поделился эмоциями от первого в карьере матча против «Баварии».Жозе Моуринью: «Бавария» уже летом выиграет чемпионат ГерманииГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «Бавария» еще летом одержит победу в чемпионате Германии.Россия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утраРоссия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Мануэль Нойер: Нельзя всегда добиваться побед только за счет удачиГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги матча 19-го тура бундеслиги с «Шальке» (1:1) на «Альянц-Арене» в Мюнхене.Лам провел 500-й матч за «Баварию»Матч 19-го тура бундеслиги с «Шальке» (1:1) на «Альянц-Арене» стал для защитника «Баварии» Филиппа Лама 500-м в составе клуба.Маркус Вайнцирль: «Шальке» сыграл отлично, особенно в первом таймеГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в 19-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Карло Анчелотти: «Бавария» показала недостаточно хорошую игруГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Шальке» в 19-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).«Боруссия» (Д) обыграла «РБ Лейпциг» благодаря голу ОбамеянгаМатч 19-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Боруссии».«Бавария» дома сыграла вничью с «Шальке»Матч 19-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:1.Встреча трех Сергеев Карякиных, первое поражение «Зенита» в году и 4 очка Мозгова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.«Гамбург» обыграл «Байер» в матче 19-го тура БундеслигиВ матче 19-го тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле обыграл «Байер» со счетом 1:0.Карло Анчелотти: Тьяго и Видаль готовы сыграть с «Шальке»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Шальке». Напомним ,что командам предстоит сыграть в 19-м туре чемпионата Германии.Карло Анчелотти: Боатенг должен вернуться к тренировкам в конце февраляГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья защитника Жерома Боатенга. Он отметил, что футболист в конце месяца может вернуться к тренировкам.«Ювентус» обыграет «Интер». Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд«Ювентус» обыграет «Интер». Прогноз Николая Яременко на европейский уик-эндБоже, какие социальные катаклизмы встречают очередную порцию матчей чемпионата Испании!«Бавария» проявляет интерес к Деле АллиКак сообщает The Times, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может сменить клубную прописку.«Зенит» предлагал «Фрайбургу» 15 млн евро за защитника сборной ТурцииКак сообщает турецкий портал Tsajans, защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю мог перейти в петербургский клуб в зимнее трансферное окно.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Оденсе». Онлайн
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Кришито забил в ворота «Оденсе» со своей половины поля
Хоккей
Овечкину вручили золотую клюшку перед матчем с «Лос-Анджелесом»
Футбол
Дитмар Хаманн: Шестилетний контракт Клоппа с «Ливерпулем» не прибавляет стабильности
Футбол
«МЮ» на выезде обыграл «Лестер»
Хоккей
Осипов заменит Медведева в сборной России на Шведских хоккейных играх
Футбол
«Краснодар» уступил «Славии»
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в финале чемпионата мира
Футбол
Хосеп Гвардиола: Когда ведешь со счетом 1:0, не знаешь - атаковать или отойти назад
все новости
Дармштадт
Дармштадткалендарьстатистика
Айнтрахт
Айнтрахткалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости