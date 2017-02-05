«Витязь» на выезде обыграл «Медвешчак»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком»
и «Витязем» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 5:3 в
пользу «Витязя».
В составе победителей отличились Никита Выглазов
и Алексей Макеев, забросившие по две шайбы. Еще один гол в активе Миро
Аалтонена. У «Медвешчака» забивали Александр Жиру, Майк Глумак и Илья Аркалов.
«Витязь» набрал 92 очка и занимает седьмое место
на Западе. У «Медвешчака» 68 очков и 11-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Медвешчак - Витязь - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Голы:
Аалтонен (Копейкин, Кемпе), 5:35 (0:1). Выглазов (Романов), 16:37 (0:2). Жиру (M. Milicic, Махбод), 29:53 (1:2). Глумак (Жиру, Махбод), 33:10 (2:2). Макеев (Никулин), 39:44 (2:3). Аркалов (Катич), 42:14 (3:3). Макеев (Аалтонен), 46:22 (3:4). Выглазов (Швец-Роговой), 49:46 (3:5).
Место и дата
05 февраля 19:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция