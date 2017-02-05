«Витязь» на выезде обыграл «Медвешчак»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Витязем» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Витязя».

В составе победителей отличились Никита Выглазов и Алексей Макеев, забросившие по две шайбы. Еще один гол в активе Миро Аалтонена. У «Медвешчака» забивали Александр Жиру, Майк Глумак и Илья Аркалов.

«Витязь» набрал 92 очка и занимает седьмое место на Западе. У «Медвешчака» 68 очков и 11-е место.

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