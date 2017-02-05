Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Бенди  Швеция4 : 3Россия
Хоккей  Вашингтон5 : 0Лос-Анджелес
Футбол  Египет1 : 0Камерун
Футбол  Лестер Сити0 : 3Манчестер Юнайтед
Футбол  Зенит1 : 1Оденсе
Футбол  Ювентус0 : 0Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Витязь» на выезде обыграл «Медвешчак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Витязем» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Витязя».

В составе победителей отличились Никита Выглазов и Алексей Макеев, забросившие по две шайбы. Еще один гол в активе Миро Аалтонена. У «Медвешчака» забивали Александр Жиру, Майк Глумак и Илья Аркалов.

«Витязь» набрал 92 очка и занимает седьмое место на Западе. У «Медвешчака» 68 очков и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Медвешчак - Витязь - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы:

Аалтонен (Копейкин, Кемпе), 5:35 (0:1). Выглазов (Романов), 16:37 (0:2). Жиру (M. Milicic, Махбод), 29:53 (1:2). Глумак (Жиру, Махбод), 33:10 (2:2). Макеев (Никулин), 39:44 (2:3). Аркалов (Катич), 42:14 (3:3). Макеев (Аалтонен), 46:22 (3:4). Выглазов (Швец-Роговой), 49:46 (3:5).

Место и дата

05 февраля 19:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. «Автомобилист» проиграл «Йокериту», «Медвешчак» уступил «Витязю» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Андрей Разин: Буллиты страшно смотретьГлавный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал домашнее поражение от минского «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.Крэйг Вудкрофт: Удачная игра «Югры» поумерила наши аппетитыГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал гостевую победу над «Югрой» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.«Салават» на краю. Сейчас судьба уфимцев в руках у новосибирцев«Салават» на краю. Сейчас судьба уфимцев в руках у новосибирцевУфимский клуб опустился уже на восьмую строчку в турнирной таблице Востока. И рискует впервые за девять сезонов КХЛ не выйти в плей-офф.«Автомобилист» дома уступил «Йокериту»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Йокеритом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Йокерита».«Югра» по буллитам уступила минскому «Динамо»«Югра» дома проиграла минскому «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.«Барыс» с минимальным счетом обыграл рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Барыса».КХЛ дисквалифицировала на один матч защитников Меньшикова и МнацянаЗащитник «Авангарда» Виталий Меньшиков и защитник «Адмирала» Самвел Мнацян дисквалифицированы на одну игру за драку в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.Федор Канарейкин: Надеемся, что Медведев вернется к плей-оффГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:3) и рассказал о ситуации с травмированными игроками.Александр Андриевский: Для «Адмирала» плей-офф начался уже давным-давноГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:1) в Омске.КХЛ. «Сибирь» уступила «Амуру», «Авангард» проиграл «Адмиралу» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.«Нефтехимик» дома обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Нефтехимика».Билялетдинов сдал матч Назарову?! Давайте разберемсяБилялетдинов сдал матч Назарову?! Давайте разберемсяОбозреватель «Советского спорта» объясняет, почему недавний поединок между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» априори не может быть договорняком.«Адмирал» на выезде обыграл «Авангард»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Адмирала».«Сибирь» уступила «Амуру»«Сибирь» дома проиграла «Амуру» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Владимир Юрзинов-младший: Команда сыграла очень достойно в психологическом планеГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Сергей Бердников: Думаю, хоккей в Новокузнецке останетсяГлавный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников после поражения от «Куньлуня» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ заявил, что команда постарается достойно завершить сезон.«Кузня» рассталась с защитником ДавыдовымЗащитник Илья Давыдов покинул новокузнецкий «Металлург». Контракт с 28-летним игроком расторгнут по соглашению сторон.«Салават» летит в пропасть. Но уфимские фанаты нашли способ вернуть ему удачу«Салават» летит в пропасть. Но уфимские фанаты нашли способ вернуть ему удачуБолельщик уфимской команды предложил весьма оригинальное средство вытащить «юлаевцев» из турнирной ямы – сменить логотип клуба.Дубль Виделля помог «Куньлуню» обыграть «Кузню»Новокузнецкий «Металлург» дома уступил команде «Куньлунь» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Оденсе». Онлайн
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Кришито забил в ворота «Оденсе» со своей половины поля
Хоккей
Овечкину вручили золотую клюшку перед матчем с «Лос-Анджелесом»
Футбол
Дитмар Хаманн: Шестилетний контракт Клоппа с «Ливерпулем» не прибавляет стабильности
Футбол
«МЮ» на выезде обыграл «Лестер»
Хоккей
Осипов заменит Медведева в сборной России на Шведских хоккейных играх
Футбол
«Краснодар» уступил «Славии»
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в финале чемпионата мира
Футбол
Хосеп Гвардиола: Когда ведешь со счетом 1:0, не знаешь - атаковать или отойти назад
все новости
Витязь
Витязькалендарьстатистика
Медвешчак
Медвешчаккалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости