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Евгений Ерахтин: Нашим не хватило физических сил в концовке

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер команды «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин прокомментировал поражение сборной России от команды Швеции (3:4) в финале чемпионата мира по хоккею с мячом.

«Я бы не сказал, что победу шведов можно воспринимать как закономерную, - цитирует Ерахтина «Р-Спорт». - Наши ребята здорово отыграли матч, но, как мне кажется, им не хватило физических сил в концовке игры. Может быть, сказался предыдущий напряженный матч с финнами (россияне в субботу в полуфинале победили со счетом 6:4). А шведы сыграли с норвежцами, можно сказать, тренировочный матч (выиграв полуфинал со счетом 17:2). И свежести в концовке игры, когда шведы чуть-чуть добавили, как раз и не хватило. А наши, наоборот, немного сбавили и шведы додавили».

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