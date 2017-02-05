Овечкину вручили золотую клюшку перед матчем с «Лос-Анджелесом»
Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» – «Лос-Анджелес» форварду хозяев Александру Овечкину вручили золотую клюшку. Этой награды российский нападающий удостоился за свои бомбардирские достижения.
Congrats on 1,000 points, @ovi8. #Ovech1Kin pic.twitter.com/7DFDT5KE7n— NHL (@NHL) 5 февраля 2017 г.
Золотая клюшка вручается тем хоккеистам, которые набрали 1000 очков в НХЛ. К этому моменту у Овчекина было 1013 очков – 550 голов и 463 результативные передачи.
Матч
Вашингтон - Лос-Анджелес - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)3-й период
Голы:
Эллер (Коннолли), 3:16 (1:0). Юханссон (Орпик, Кузнецов), 18:12 (2:0). Коннолли (Уильямс, Алзнер), 23:43 (3:0). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 36:24 (4:0). Уильямс (Юханссон), 56:38 (5:0).
Место и дата
05 февраля 20:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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