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«Палермо» обыграл «Кротоне»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 23-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Кротоне» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Палермо».

Единственный мяч забил Илья Несторовски. Обе команды на данный момент находятся в зоне вылета. «Палермо» с 14 очками занимает 18-е место, «Кротоне» идет 19-м, имея на очко меньше.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

Матч

Палермо - Кротоне - 1:0 (1:0)

Голы

Несторовски 27 (1:0).

Состав

Палермо: Посавец, Анджелкович (Шуньич, 88), Ционек, Пеццелла, Рисполи, Чочев, Яяло, Энрике, Эмбало, Несторовски (Балог, 90), Трайковски (Сильва, 75)

Кротоне: Кордаз, Рози, Феррари, Чеккерини, Крисетиг, Барберис, Налини (Капецци, 70), Мартелла, Стоян (Точукву, 84), Фалькинели, Тротта (A. Kotnik, 61)

Предупреждения:

Ционек, 9; Рисполи, 57 - Крисетиг, 63; Барберис, 71; Стоян, 76

Удаления:

нет - Крисетиг, 69

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

05 февраля 20:00, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция

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