«Палермо» обыграл «Кротоне»
Матч 23-го тура чемпионата Италии между «Палермо»
и «Кротоне» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Палермо».
Единственный мяч забил Илья Несторовски. Обе
команды на данный момент находятся в зоне вылета. «Палермо» с 14 очками
занимает 18-е место, «Кротоне» идет 19-м, имея на очко меньше.
Чемпионат Италии. Серия А
23-й тур
Матч
Голы
Несторовски 27 (1:0).
Состав
Палермо: Посавец, Анджелкович (Шуньич, 88), Ционек, Пеццелла, Рисполи, Чочев, Яяло, Энрике, Эмбало, Несторовски (Балог, 90), Трайковски (Сильва, 75)
Кротоне: Кордаз, Рози, Феррари, Чеккерини, Крисетиг, Барберис, Налини (Капецци, 70), Мартелла, Стоян (Точукву, 84), Фалькинели, Тротта (A. Kotnik, 61)
Предупреждения:
Ционек, 9; Рисполи, 57 - Крисетиг, 63; Барберис, 71; Стоян, 76
Удаления:
нет - Крисетиг, 69
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
05 февраля 20:00, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция