Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Бенди  Швеция4 : 3Россия
Хоккей  Вашингтон5 : 0Лос-Анджелес
Футбол  Египет1 : 0Камерун
Футбол  Лестер Сити0 : 3Манчестер Юнайтед
Футбол  Зенит1 : 1Оденсе
Футбол  Ювентус0 : 0Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Осасуной» и идет пятым в чемпионате Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».

В составе победителей отличились Рауль Навас, Карлос Вела и Хуанми. У «Осасуны» забивали Кенан Кодро и Серхио Леон.

«Реал Сосьедад» набрал 38 очков и занимает пятое место в чемпионате Испании. У «Осасуны» десять очков и 19-е место.

Чемпионат Испании. Примера

21-й тур

Матч

Реал Сосьедад - Осасуна - 3:2 (0:1)

Голы

Кодро 25 (0:1). Навас 62 (1:1). Вела 72 (2:1). Хуанми 77 (3:1). Леон 79 (3:2).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Элустондо, Прието (Каналес, 90), Навас, Ильярраменди, Гранеро (Сурутуса, 56), Ойарсабаль, Одриосола, Виллиан, Вела (Хуанми, 77)

Осасуна: Клерк, Гарсия У., Боннин, Ойер, де лас Куэвас (Торрес, 64), Тьенса, Чосич, Ривьер (Ромеро, 78), Беренгер, Кодро (Леон, 71)

Предупреждения:

Берчиче, 5; Ильярраменди, 75 - Чосич, 50; Торрес, 90

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

05 февраля 20:30, Аноэта, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 21-й тур. «Севилья» и «Вильярреал» сыграли вничью, «Спортинг» проиграл «Алавесу» и другие матчиВсе матчи 21-го тура чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Гол Траоре не спас «Спортинг» от поражения в матче с «Алавесом»Матч 21-го чемпионата Испании между «Алавесом» и «Спортингом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Алавеса».Сотня «Барсы», 500 матчей Лама… Главные цифры европейских футбольных выходныхСотня «Барсы», 500 матчей Лама… Главные цифры европейских футбольных выходных«Советский спорт» собрал главные цифры этих европейских футбольных выходных.«Севилья» не смогла обыграть «Вильярреал»«Севилья» дома сыграла вничью с «Вильярреалом» (0:0) в 21-м туре чемпионата Испании.Матч «Сельта» – «Реал» перенесен из-за урагана в ИспанииМатч 21-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой», запланированный на сегодня, будет сыгран в другой день.День в истории. Неймару исполнилось 25 лет!День в истории. Неймару исполнилось 25 лет!Сегодня исполняется 25 лет нападающему «Барселоны» и сборной Бразилии Неймару.Россия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утраРоссия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.«Эйбар» разгромил «Валенсию», забив четыре безответных мячаВ матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле проиграла «Эйбару» со счетом 0:4.Дубль Торреса принес «Атлетико» победу над «Леганесом»«Атлетико» выиграл у «Леганеса» (2:0) в матче 21-го тура примеры на стадионе «Висенте Кальдерон».«Барселона» одержала победу в матче с «Атлетиком»Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Барсы».Матч «Сельта» - «Реал», скорее всего, будет перенесен из-за плохой погодыМатч 21-го тур чемпионата Испании между «Сельтой» и мадридским «Реалом», вероятнее всего, не состоится завтра. Причина – неблагоприятные погодные условия.«Эспаньол» на выезде обыграл «Малагу»Матч 21-го тура чемпионата Италии между «Малагой» и «Эспаньолом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эспаньола».Роман Зозуля: «Райо Вальекано»? В команду с пророссийскими болельщиками я ни ногойФорвард «Бетиса» Роман Зозуля сказал, что он не будет принимать предложение вернуться в расположение «Райо Вальекано».«Челси» хочет купить Харта, «МЮ» – сохранить Кэррика. Обзор трансферных слухов«Челси» хочет купить Харта, «МЮ» – сохранить Кэррика. Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.«Реал» не хочет продавать Иско «Барселоне»«Барселона» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Реала» Франциско Иско, однако это не входит в планы мадридского клуба, сообщает Marca.Пеле: Технически Неймар гораздо сильнее РоналдуТрехкратный чемпион мира Пеле сравнил своего соотечественника Неймара и лидера мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Роналдиньо подарит свой «Золотой мяч» клубному музею «Барселоны»Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал свое назначение послом «Барселоны».«Ювентус» обыграет «Интер». Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд«Ювентус» обыграет «Интер». Прогноз Николая Яременко на европейский уик-эндБоже, какие социальные катаклизмы встречают очередную порцию матчей чемпионата Испании!Иско принял решение покинуть «Реал»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон намерен сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание La Sexta.«Реал» нацелился на АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Mirror.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Оденсе». Онлайн
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Кришито забил в ворота «Оденсе» со своей половины поля
Хоккей
Овечкину вручили золотую клюшку перед матчем с «Лос-Анджелесом»
Футбол
Дитмар Хаманн: Шестилетний контракт Клоппа с «Ливерпулем» не прибавляет стабильности
Футбол
«МЮ» на выезде обыграл «Лестер»
Хоккей
Осипов заменит Медведева в сборной России на Шведских хоккейных играх
Футбол
«Краснодар» уступил «Славии»
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в финале чемпионата мира
Футбол
Хосеп Гвардиола: Когда ведешь со счетом 1:0, не знаешь - атаковать или отойти назад
все новости
Осасуна
Осасунакалендарьстатистика
Реал Сосьедад
Реал Сосьедадкалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости