«Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Осасуной» и идет пятым в чемпионате Испании
Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом»
и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал
Сосьедада».
В составе победителей отличились Рауль Навас,
Карлос Вела и Хуанми. У «Осасуны» забивали Кенан Кодро и Серхио Леон.
«Реал Сосьедад» набрал 38 очков и занимает пятое
место в чемпионате Испании. У «Осасуны» десять очков и 19-е место.
Чемпионат Испании. Примера
21-й тур
Матч
Реал Сосьедад - Осасуна - 3:2 (0:1)
Голы
Кодро 25 (0:1). Навас 62 (1:1). Вела 72 (2:1). Хуанми 77 (3:1). Леон 79 (3:2).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Элустондо, Прието (Каналес, 90), Навас, Ильярраменди, Гранеро (Сурутуса, 56), Ойарсабаль, Одриосола, Виллиан, Вела (Хуанми, 77)
Осасуна: Клерк, Гарсия У., Боннин, Ойер, де лас Куэвас (Торрес, 64), Тьенса, Чосич, Ривьер (Ромеро, 78), Беренгер, Кодро (Леон, 71)
Предупреждения:
Берчиче, 5; Ильярраменди, 75 - Чосич, 50; Торрес, 90
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
05 февраля 20:30, Аноэта, Онлайн-трансляция