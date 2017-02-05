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«Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Вашингтона».

В составе победителей шайбы забрасывали Ларс Эллер, Маркус Юханссон, Бретт Коннолли, Ти Джей Оши и Джастин Уильямс. Россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи. Перед матчем Александру вручили золотую клюшку за 1000-е очко в НХЛ.

«Вашингтон» набрал 78 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. У «Лос-Анджелеса» 58 очков и седьмое место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Вашингтон - Лос-Анджелес - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

3-й период

Голы:

Эллер (Коннолли), 3:16 (1:0). Юханссон (Орпик, Кузнецов), 18:12 (2:0). Коннолли (Уильямс, Алзнер), 23:43 (3:0). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 36:24 (4:0). Уильямс (Юханссон), 56:38 (5:0).

Место и дата

05 февраля 20:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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