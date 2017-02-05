«Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Вашингтона».

В составе победителей шайбы забрасывали Ларс Эллер, Маркус Юханссон, Бретт Коннолли, Ти Джей Оши и Джастин Уильямс. Россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи. Перед матчем Александру вручили золотую клюшку за 1000-е очко в НХЛ.

«Вашингтон» набрал 78 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. У «Лос-Анджелеса» 58 очков и седьмое место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат