«Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном»
и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в
пользу «Вашингтона».
В составе победителей шайбы забрасывали Ларс
Эллер, Маркус Юханссон, Бретт Коннолли, Ти Джей Оши и Джастин Уильямс. Россияне Александр
Овечкин и Евгений Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи.
Перед матчем Александру вручили золотую клюшку за 1000-е очко в НХЛ.
«Вашингтон» набрал 78 очков и продолжает
лидировать в Восточной конференции. У «Лос-Анджелеса» 58 очков и седьмое место
на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Вашингтон - Лос-Анджелес - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)3-й период
Голы:
Эллер (Коннолли), 3:16 (1:0). Юханссон (Орпик, Кузнецов), 18:12 (2:0). Коннолли (Уильямс, Алзнер), 23:43 (3:0). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 36:24 (4:0). Уильямс (Юханссон), 56:38 (5:0).
Место и дата
05 февраля 20:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция