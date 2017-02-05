«Зенит» сыграл вничью с «Оденсе», Кришито забил с центра поля
Петербургский «Зенит» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью с датским «Оденсе» со счетом 1:1.
В составе сине-бело-голубых на девятой минуте забил Доменико Кришито, поразивший ворота с центра поля. У «Оденсе» на 54-й минуте отличился Эмиль Ларсен.
Первый матч в основе петербургского клуба провел Бранислав Иванович.
Напомним, ранее «Зенит» сыграл с «Волеренгой» (1:0), «Легией» (2:0), «Оддом» (1:1) и «Спартой» (0:2).
Сбор «Зенита» в Испании завершится 6 февраля. По словам главного тренера команды Мирчи Луческу, после этого команда планирует отправиться в Бельгию и там готовиться к матчу Лиги Европы против «Андерлехта».
Матч
Голы
Кришито 9 (1:0). Ларсен 54 (1:1).
Состав
Зенит: Лодыгин (Кержаков М., 77), Иванович (Зуйков, 77), Анюков (Нету, 46), Ломбертс (Цаллагов, 68), Кришито, Хави Гарсия (Эрнани, 77), Мак, Данни (Шатов, 68, Чернов, 68), Юсупов (Могилевец, 80), Дзюба (Джорджевич, 68)
Место и дата
05 февраля 21:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция