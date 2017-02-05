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«Бруклин» дома уступил «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Бруклин» дома уступил «Торонто»
Источник: Reuters

Матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклином» и «Торонто» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 103:95  в пользу «Торонто».

В составе победителей самым результативным стал Йонас Валанчюнас, который набрал 22 очка. У «Бруклина» 20 очков в активе Брука Лопеса.

«Бруклин» занимает последнее место в Восточной конференции.  «Торонто» идет на пятой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

Матч

Бруклин - Торонто - 95:103

Место и дата

05 февраля 20:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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