«Бруклин» дома уступил «Торонто»
Источник: Reuters
Матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклином»
и «Торонто» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 103:95 в пользу «Торонто».
В составе победителей самым результативным стал
Йонас Валанчюнас, который набрал 22 очка. У «Бруклина» 20 очков в активе Брука
Лопеса.
«Бруклин» занимает последнее место в Восточной
конференции. «Торонто» идет на пятой
позиции.
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Место и дата
05 февраля 20:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
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