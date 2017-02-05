Василий Карасев: Не в первый раз приходилось доносить до игроков, что не бывает слабых соперников

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе своей команды над рижским ВЭФ (82:73).

– Изначально было тяжело: как ни настраивали свою команду, ребята все равно вышли слегка расслабленными – невнимательная игра в защите и промахи своих свободных мячей. Из-за повреждений Тиммы и Тулсона мы не смогли в полной мере воспользоваться своей ротацией, но после перерыва ребята проанализировали свои ошибки, и стали лучше играть в защите, внимательнее быть под кольцом, сумели довести игру до победы.

К сожалению, не в первый раз приходилось доносить до игроков, что не бывает слабых соперников – любая команда может обыграть тебя, а свою силу нужно показывать только на площадке, а не в словах, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл ВЭФ в гостях со счетом 82:73. 31 очко набрал латвиец Марекс Мейерис, 24 – у зенитовца Сергея Карасева.

Подопечные Василия Карасева после 15 игр занимают третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 12 побед и три поражения. Клуб из Риги, выигравший семь матчей из четырнадцати, идет на шестой позиции.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Зенит» проведет 16 февраля дома против ЦСКА, ВЭФ 23 февраля в Риге встретится с «Нижним Новгородом».