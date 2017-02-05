Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Сувон
Футбол  Локомотив- : -Сённерюск
Футбол  ЦСКА- : -Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по шорт-треку Дрездене (Германия) состоялись эстафеты. У мужчин победу одержала сборная России.

За российскую команду выступали Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Виктор Ан и Александр Шульгинов. Второе место заняла сборная Голландии, третьей стала команда Южной Кореи.

У женщин победу одержала сборная Голландии. Сборная России стала шестой.

Дрезден (Германия)
Шорт-трек
Кубок мира
Мужчины
Эстафета
5000 м

1. Россия (Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Виктор Ан, Александр Шульгинов)
2. Голландия
3. Южная Корея

Женщины
Эстафета
3000 м

1. Голландия
2. Италия
3. Канада
...6. Россия (Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Семен Елистратов: Ан поздравил меня с победойАбсолютный чемпион Европы Семен Елистратов рассказал, как шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан поздравил его с победой на чемпионате Европы в Турине.Виталий Мутко: Елистратов доказал свой профессионализм результатамиВице-премьер Виталий Мутко прокомментировал победу шорт-трекиста Семена Елистратова на чемпионате Европы в Турине.«Золото в женской гонке – как в три в мужской!»«Золото в женской гонке – как в три в мужской!»Минувший уик-энд принес россиянам целый урожай медалей на главных стартах в зимних видах спорта.Екатерина Константинова: Очень старалась выиграть медальОбладательница бронзовой награды чемпионата Европы по шорт-треку в многоборье россиянка Екатерина Константинова подвела итог своего выступления на турнире.Семен Елистратов: Финал удалось выиграть за счет большого трудаАбсолютный чемпион Европы 2016 года по шорт-треку россиянин Семен Елистратов прокомментировал свое выступление на чемпионат Европы в Турине.Елистратов победил на дистанции 1500 м на ЧЕ в Турине, Просвирнова – втораяВ итальянском Турине проходит чемпионат Европы по шорт-треку. Сегодняшний день стал удачным для российских спортсменов.Ан выиграл забег на 1000 м и досрочно стал чемпионом России в многоборьеШестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан победил в финале A на дистанции 1000 м на чемпионате России в многоборье.Елистратов снялся с чемпионата России по шорт-трекуДействующий чемпион России по шорт-треку Семен Елистратов снялся с чемпионата страны в многоборье по семейным обстоятельствам.Тренер Андрей Максимов: Допинга в сборной России по шорт-треку быть не может, нам нечего боятьсяГлавный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов решительно отверг подозрения в приеме его подопечными запрещенных препаратов.Ан попросил ISU сообщить, упоминается ли он в докладе МакларенаШестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан попросил Международный союз конькобежцев (ISU) сообщить ему, фигурирует ли его имя в докладе независимой комиссии WADA, которая работала под руководством Ричарда Макларена.Все золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидВсе золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидКакие медали – не считая биатлонных – завоевали россияне на этапах Кубка мира по зимним видам спорта за минувший уик-энд.Елистратов - бронзовый призер корейского этапа Кубка мира на дистанции 1500 м, Ан - 14-йРоссиянин Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в южнокорейском Канныне.Ждем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спортаЖдем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спорта«Советский спорт» рассказывает, за кого из россиян в зимних видах спорта, не считая биатлон, болеть в эти выходные.Елистратов – второй на дистанции 1500 м на этапе КМ в ШанхаеРоссийский шорт-трекист Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира в Шанхае.Ан завоевал бронзу на дистанции 500 м на этапе КМ в ШанхаеРоссийский шорт-трекист Виктор Ан завоевал бронзовую медаль в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Шанхае.Алексей Кравцов: Уверен не только в чистоте Виктора Ана, но всех шорт-трекистов и конькобежцевПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов – об обвинениях комиссии Макларена чемпионов Сочи-2014 в применении допинга.Елистратов стал третьим на этапе Кубка мира в США на дистанции 1500 мРоссийский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую награду в забеге на 1500 метров в рамках второго этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.Виктор Ан из-за простуды пропустит этап КМ в Солт-Лейк-СитиШестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не выступит на втором этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити из-за простудного заболевания.Елистратов стал серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-трекуВ канадском городе Калгари подошел к концу первый этап Кубка мира по шорт-треку.Ан и Елистратов выиграли по бронзе на этапе КМ в КалгариШестикратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан стал третьим на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в канадском Калгари.
Главные новости
Футбол
Дерби Италии. «Ювентус» – «Интер». Онлайн
Футбол
Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских наций
Хоккей
Сергей Мяус: Могли выиграть золото, но не дотерпели. Просто шага не хватило
Футбол
Фанаты «Райо Вальекано» устроили акцию протеста против Зозули на матче с «Альмерией» (фото)
Шорт-трек
Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Оденсе», Кришито забил с центра поля
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Кришито забил в ворота «Оденсе» со своей половины поля
Хоккей
Овечкину вручили золотую клюшку перед матчем с «Лос-Анджелесом»
Футбол
Дитмар Хаманн: Шестилетний контракт Клоппа с «Ливерпулем» не прибавляет стабильности
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Виктор Ан
Виктор Анвсе новости
Владимир Григорьев
Владимир Григорьеввсе новости
Семен Елистратов
Семен Елистратоввсе новости