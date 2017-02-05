Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку
На этапе Кубка мира по шорт-треку Дрездене
(Германия) состоялись эстафеты. У мужчин победу одержала сборная России.
За российскую команду выступали Семен Елистратов,
Владимир Григорьев, Виктор Ан и Александр Шульгинов. Второе место заняла
сборная Голландии, третьей стала команда Южной Кореи.
У женщин победу одержала сборная Голландии. Сборная России стала шестой.
Дрезден (Германия)
Шорт-трек
Кубок мира
Мужчины
Эстафета
5000 м
1. Россия (Семен
Елистратов, Владимир Григорьев, Виктор Ан, Александр Шульгинов)
2. Голландия
3. Южная Корея
Женщины
Эстафета
3000 м
1. Голландия
2. Италия
3. Канада
...6. Россия (Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова)
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