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Фанаты «Райо Вальекано» устроили акцию протеста против Зозули на матче с «Альмерией» (фото)

Источник:  MarcaКомментарии

На матче 24-го тура испанской сегунды против «Альмерии» (1:0) фанаты «Райо Вальекано» устроили акцию протеста против перехода украинского форварда Романа Зозули.

Накануне игры стало известно, что фанаты «Райо» создали досье на Зозулю, где обосновали свою позицию по игроку. Перед матчей болельщикам раздавали листовки с перечеркнутым изображением украинца. На самой игре на трибунах появился баннер, на котором написано, что фанаты не хотят видеть Зозулю в «Райо Валекано».

 

 

До этого Зозуля заявил, что не хочет играть за «Райо» из-за пророссийских настроений у фанатов команды.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к  «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как он уже был заявлен за три клуба в текущем сезоне («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано»), он может играть только за «Райо» до 30 июня 2017 года. «Бетис» сегодня заявил, что до этого срока Роман формально является игроком «Райо Вальекано».

Героя слава: как «Райо» отказался от услуг Зозули из-за его имиджа


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