Сергей Мяус: Могли выиграть золото, но не дотерпели. Просто шага не хватило

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус поделился впечатлениями после финального матча чемпионата мира против сборной Швеции. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.

«Сегодня был хороший матч со стороны обеих команд. В первом тайме мы сыграли лучше, выстроили четко игру в обороне и быстро в атаке. А во втором тайме, начиная с двадцатой минуты, мы физически немного подсели.

Пошли замены и начались перепады в игре. Атак у нас стало меньше и ребята стали проседать. Мне не стыдно за ребят и за игру. Она была равной, а все ребята бились до конца и отдали все силы. Мы не выиграли, но, по большому счету, не проиграли. Просто шага не хватило, чтобы выиграть золото.

Мы могли сегодня победить, но немного не дотерпели. Никакого сожаления от результата нет - ребята сегодня показали все, что могли. Они бились за честь страны, за честь флага. И я им всем очень благодарен»,- цитирует Мяуса «Р-Спорт».

В составе команды Сергея Мяуса отличились Янис Бефус, Евгений Иванушкин и Алмаз Миргазов, у шведов – Даниэль Моссберг, Кристофер Эдлунд, Эрик Петерссон и Адам Гильям. Напомним, россияне до этого четыре раза кряду выигрывали мировое первенство (2013, 2014, 2015, 2016), причем в трех случаях в финале поверженными оказывались шведы.

В следующем году матчи чемпионата мира элитного дивизиона А пройдут в Хабаровске.



