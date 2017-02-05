Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских наций
Финальный матч Кубка африканских наций между
сборными Египта и Камеруна завершился победой камерунских футболистов. Итоговый
счет матча – 2:1 в пользу Камеруна.
На 22-й минуте египтян вывел вперед Мохаммед
Эль-Ненни. Николя Н’Кулу на 59-й минуте сравнял результат. Победу же
камерунцам принес точный удар Венсана Абубакара на 88-й минуте.
Для сборной Камеруна это пятая победа на Кубке африканских
наций. По этому показателю они занимают второе место. Лидирует Египет, у
которого семь побед.
Кубок африканских наций
Финал
Матч
Голы
Эль-Ненни 22 (1:0). Нкулу 59 (1:1). Абубакар 88 (1:2).
Состав
Египет: Эль-Хадари, Габр, Хегази, Фатхи, Салах М., Хамед, Варда, Эль-Ненни, Эль-Саид, Аль-Мухаммади, Хассан М. (Собхи, 66)
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Фай, Ойонго, Тейку (Нкулу, 31), Сиани, Джум, Тамбе (Абубакар, 46), Муканджо, Бассогог, Зуа (Манджек, 90)
Предупреждения:
Судья:
Жанни Сиказве (Замбия)
Место и дата
05 февраля 22:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция