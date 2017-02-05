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Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских наций
Источник: Reuters

Финальный матч Кубка африканских наций между сборными Египта и Камеруна завершился победой камерунских футболистов. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу Камеруна.

На 22-й минуте египтян вывел вперед Мохаммед Эль-Ненни. Николя Н’Кулу на 59-й минуте сравнял результат. Победу же камерунцам принес точный удар Венсана Абубакара на 88-й минуте.

Для сборной Камеруна это пятая победа на Кубке африканских наций. По этому показателю они занимают второе место. Лидирует Египет, у которого семь побед.

Кубок африканских наций

Финал

Матч

Египет - Камерун - 1:2 (1:0)

Голы

Эль-Ненни 22 (1:0). Нкулу 59 (1:1). Абубакар 88 (1:2).

Состав

Египет: Эль-Хадари, Габр, Хегази, Фатхи, Салах М., Хамед, Варда, Эль-Ненни, Эль-Саид, Аль-Мухаммади, Хассан М. (Собхи, 66)

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Фай, Ойонго, Тейку (Нкулу, 31), Сиани, Джум, Тамбе (Абубакар, 46), Муканджо, Бассогог, Зуа (Манджек, 90)

Предупреждения:

нет - Абубакар, 89; Фай, 90

Судья:

Жанни Сиказве (Замбия)

Место и дата

05 февраля 22:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция

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