Мигель Данни: Каждый день я чувствую себя лучше
Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о матче сине-бело-голубых против «Оденсе» (1:1) и о своем физическом состоянии.
– Мы готовимся к «Андерлехту», а этот матч рассматривали как тренировку. Мы пытались играть в свой футбол и выстраивать атакующие действия. Проводить товарищеские матчи важно, поскольку у нас много новых футболистов, которые должны встроиться в систему нашей игры.
– Вы играете все больше и больше. Набираете форму?
– Каждый день я чувствую себя лучше. Этот матч очень важен для меня, поскольку я получил много игрового времени. Мистер позволил мне отыграть больше, и это хорошо, – приводит слова Данни официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Оденсе в последнем матче сбора в Испании (1:1). В составе сине-бело-голубых на девятой минуте забил Доменико Кришито, поразивший ворота с центра поля. У «Оденсе» на 54-й минуте отличился Эмиль Ларсен.
Ранее «Зенит» сыграл с «Волеренгой» (1:0), «Легией» (2:0), «Оддом» (1:1) и «Спартой» (0:2).
Сбор «Зенита» в Испании завершится 6 февраля. После этого команда вернется в Петербург и получит два дня выходных, а 10 февраля отправится в Бельгию и там будет готовиться к матчу Лиги Европы против «Андерлехта».
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Матч
Голы
Кришито 9 (1:0). Ларсен 54 (1:1).
Состав
Зенит: Лодыгин (Кержаков М., 77), Иванович (Зуйков, 77), Анюков (Нету, 46), Ломбертс (Цаллагов, 68), Кришито, Хави Гарсия (Эрнани, 77), Мак, Данни (Шатов, 68, Чернов, 68), Юсупов (Могилевец, 80), Дзюба (Джорджевич, 68)
Место и дата
05 февраля 21:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция