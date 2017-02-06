Мигель Данни: Каждый день я чувствую себя лучше

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о матче сине-бело-голубых против «Оденсе» (1:1) и о своем физическом состоянии.

– Мы готовимся к «Андерлехту», а этот матч рассматривали как тренировку. Мы пытались играть в свой футбол и выстраивать атакующие действия. Проводить товарищеские матчи важно, поскольку у нас много новых футболистов, которые должны встроиться в систему нашей игры.

– Вы играете все больше и больше. Набираете форму?

– Каждый день я чувствую себя лучше. Этот матч очень важен для меня, поскольку я получил много игрового времени. Мистер позволил мне отыграть больше, и это хорошо, – приводит слова Данни официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Оденсе в последнем матче сбора в Испании (1:1). В составе сине-бело-голубых на девятой минуте забил Доменико Кришито, поразивший ворота с центра поля. У «Оденсе» на 54-й минуте отличился Эмиль Ларсен.

Ранее «Зенит» сыграл с «Волеренгой» (1:0), «Легией» (2:0), «Оддом» (1:1) и «Спартой» (0:2).

Сбор «Зенита» в Испании завершится 6 февраля. После этого команда вернется в Петербург и получит два дня выходных, а 10 февраля отправится в Бельгию и там будет готовиться к матчу Лиги Европы против «Андерлехта».

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