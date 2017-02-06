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Определены все участники Кубка конфедераций-2017 в России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В финале Кубка африканских наций сборная Камеруна обыграла Египет (2:1) и стала последним участником Кубка Конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

Представитель Африки будет выступать в группе B, в которую также вошли Чили, Германия и Австралия.

Россия сыграет в группе А с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. 

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. 

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