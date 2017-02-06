Определены все участники Кубка конфедераций-2017 в России
В финале Кубка африканских наций
сборная Камеруна обыграла Египет (2:1) и стала последним участником Кубка
Конфедераций 2017 года, который пройдет в России.
Представитель Африки будет
выступать в группе B,
в которую также вошли Чили, Германия и Австралия.
Россия сыграет в группе А с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.
Все участники #КК2017 теперь определены. Камерун🇨🇲 сыграет в группе B с Чили, Австралией и Германией: https://t.co/hvpAXp09rU pic.twitter.com/SafAWi9o7v— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 5 февраля 2017 г.
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