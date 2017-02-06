Гол Куадрадо принес победу «Ювентусу» в матче с «Интером»
В матче 23-го тура чемпионата
Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Интер» со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей забил Хуан Куадрадо на последней минуте первого тайма.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
«Ювентус» одержал третью победу кряду и с 54 очками лидирует в турнирной таблице, а «Интер» прервал серию из семи побед и расположился на пятой строчке, имея в активе 42 балла.
В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри 8 февраля на выезде сыграют с «Кротоне», а команда из Милана 12 февраля примет «Эмполи».
Чемпионат Италии
23-й тур
Матч
Голы
Куадрадо 44 (1:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Бонуччи, Лихтштайнер (Алвес, 79), Кьеллини, Пьянич, Куадрадо (Маркизио, 72), Хедира, Манджукич, Игуаин, Дибала (Ругани, 85)
Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Миранда, Гальярдини, Брозович (Кондогбиа, 57), Медель, Мариу (Паласио, 78), Кандрева (Эдер, 58), Перишич, Икарди
Предупреждения:
Пьянич, 23; Манджукич, 48; Куадрадо, 64; Хедира, 65; Кьеллини, 74 - Кандрева, 7; Медель, 42; Ханданович, 90
Удаления:
нет - Перишич, 90
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
05 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция