Гол Куадрадо принес победу «Ювентусу» в матче с «Интером»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Интер» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Хуан Куадрадо на последней минуте первого тайма.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ювентус» одержал третью победу кряду и с 54 очками лидирует в турнирной таблице, а «Интер» прервал серию из семи побед и расположился на пятой строчке, имея в активе 42 балла.

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри 8 февраля на выезде сыграют с «Кротоне», а команда из Милана 12 февраля примет «Эмполи».

Чемпионат Италии

23-й тур