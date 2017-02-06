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Канадский теннисист Шаповалов попал судье мячом в глаз и был дисквалифицирован (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 1/8 финала Кубка Дэвиса сборная Канады встречалась со сборной Великобритании и уступила 2:3.

В решающем матче 17-летний канадец Денис Шаповалов играл с 22-летним Кайлом Эдмундом. В первых двух сетах победил британец - 6:3; 6:4. В третьем при счете 1:1 Кайл Эдмунд взял подачу Шаповалова, счет стал 1:2 в пользу в британца. Канадский теннисист ударил ракеткой по мячу, который отскочил в глаз главному судье встречи.

Французскому арбитру Арно Габе оказали медицинскую помощь, после чего он объявил о дисквалификации Шаповалова и присудил канадцам техническое поражение.

Таким образом, британцы вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где сыграют со сборной Франции. 

17-летний Денис Шаповалов родился в Тель-Авиве. Его родители переехали в Канаду, когда ему было 9 месяцев. В 2016 году он выиграл юниорский Уимблдон. Он дебютировал за сборную в 2016-м в плей-офф Мировой группы. Сборная Канады тогда обыграла Чили 5:0, а Шаповалов в своем матче выиграл у Кристиана Гарина.

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