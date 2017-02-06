Массимилиано Аллегри: Матч «Ювентус» - «Интер» по уровню достойный полуфинала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Интером» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.



«Это был матч очень высокого уровня, достойный полуфинала Лиги чемпионов. У нас были моменты, когда мы проваливались в организации атаки и футболисты «Интера» пытался подловить нас на контратаке. Мы создали несколько голевых моментов и к счастью один из них реализовали. У «Интера» было не самое легкое начало сезона, но затем показали хороший футбол, но если бы они играли так с самого начала, то боролись бы с нами за чемпионство», - сказал Аллегри на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, единственный мяч в матче забил полузащитник команды из Турина Хуан Куадрадо.