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Массимилиано Аллегри: Матч «Ювентус» - «Интер» по уровню достойный полуфинала Лиги чемпионов

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Интером» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Это был матч очень высокого уровня, достойный полуфинала Лиги чемпионов. У нас были моменты, когда мы проваливались в организации атаки и футболисты «Интера» пытался подловить нас на контратаке. Мы создали несколько голевых моментов и к счастью один из них реализовали. У «Интера» было не самое легкое начало сезона, но затем показали хороший футбол, но если бы они играли так с самого начала, то боролись бы с нами за чемпионство», - сказал Аллегри на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, единственный мяч в матче забил полузащитник команды из Турина Хуан Куадрадо.

Матч

Ювентус - Интер - 1:0 (1:0)

Голы

Куадрадо 44 (1:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Бонуччи, Лихтштайнер (Алвес, 79), Кьеллини, Пьянич, Куадрадо (Маркизио, 72), Хедира, Манджукич, Игуаин, Дибала (Ругани, 85)

Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Миранда, Гальярдини, Брозович (Кондогбиа, 57), Медель, Мариу (Паласио, 78), Кандрева (Эдер, 58), Перишич, Икарди

Предупреждения:

Пьянич, 23; Манджукич, 48; Куадрадо, 64; Хедира, 65; Кьеллини, 74 - Кандрева, 7; Медель, 42; Ханданович, 90

Удаления:

нет - Перишич, 90

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

05 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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