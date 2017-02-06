Массимилиано Аллегри: Матч «Ювентус» - «Интер» по уровню достойный полуфинала Лиги чемпионов
Главный тренер «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Интером» (1:0) в матче 23-го
тура чемпионата Италии.
«Это был матч очень высокого
уровня, достойный полуфинала Лиги чемпионов. У нас были моменты, когда мы
проваливались в организации атаки и футболисты «Интера» пытался подловить нас
на контратаке. Мы создали несколько голевых моментов и к счастью один из них
реализовали. У «Интера» было
не самое легкое начало сезона, но затем показали хороший футбол, но если бы они
играли так с самого начала, то боролись бы с нами за чемпионство», - сказал
Аллегри на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, единственный мяч в матче забил полузащитник команды из Турина Хуан Куадрадо.
Матч
Голы
Куадрадо 44 (1:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Бонуччи, Лихтштайнер (Алвес, 79), Кьеллини, Пьянич, Куадрадо (Маркизио, 72), Хедира, Манджукич, Игуаин, Дибала (Ругани, 85)
Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Миранда, Гальярдини, Брозович (Кондогбиа, 57), Медель, Мариу (Паласио, 78), Кандрева (Эдер, 58), Перишич, Икарди
Предупреждения:
Пьянич, 23; Манджукич, 48; Куадрадо, 64; Хедира, 65; Кьеллини, 74 - Кандрева, 7; Медель, 42; Ханданович, 90
Удаления:
нет - Перишич, 90
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
05 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция