«Сент-Этьен» обыграл «Лион» в матче 23-го тура Лиги 1

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Лион» со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Кевин Монне-Паке и Ромен Амума.

«Лион» с 37-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Сент-Этьен» расположился строчкой ниже, имея в активе на один балл меньше.

В следующем туре «Львы» 8 февраля примут «Нанси», а зеленые в этот же день на выезде сыграют с «Ниццей».

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23-й тур