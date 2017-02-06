«Сент-Этьен» обыграл «Лион» в матче 23-го тура Лиги 1
В матче 23-го тура чемпионата
Франции «Сент-Этьен» обыграл «Лион» со счетом 2:0.
В составе
победителей мячи забили Кевин Монне-Паке и Ромен Амума.
«Лион» с
37-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Сент-Этьен»
расположился строчкой ниже, имея в активе на один балл меньше.
В
следующем туре «Львы» 8 февраля примут «Нанси», а зеленые в этот же день на
выезде сыграют с «Ниццей».
Чемпионат Франции
23-й тур
Матч
Сент-Этьен - Лион - 2:0 (2:0)
Голы
Монне-Паке 9 (1:0). Амума 23 (2:0).
Состав
Сент-Этьен: Мулен, Перрен, Погба, Теофил-Катерин, Севе, Пайо (Сельнес, 77), Верето, Монне-Паке (Руа, 75), Амума (Лемуан, 88), Малькуи, Тофт-Содерлунд
Лион: Лопеш, Дьякаби, Жалле, Янга-Мбива, Маммана, Дардер (Ферри, 81), Толиссо, Гоналонс, Депай (Вальбуэна, 65), Фекир (Геззаль, 46 , 90), Ляказетт
Предупреждения:
Тофт-Содерлунд, 69; Пайо, 75 - Фекир, 44; Ляказетт, 61; Геззаль, 87
Удаления:
нет - Геззаль, 90; Толиссо, 90
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
05 февраля 23:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция