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Доменико Кришито: Увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил и получился гол

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито  - о забитом мяче в ворота «Оденсе» (1:1).

— Миммо, для начала о вашем забитом мяче. Как так получилось?
— Я увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил и получился гол.

— Забили так впервые в карьере?
— Похожий забивал в товарищеском матче, когда играл за «Дженоа».

— Есть ли моменты в сегодняшней игре, которые можно назвать положительными?
— Для нас это, в основном, тренировочные матчи. Понятно, что хочется побеждать, поскольку конечный результат имеет значение, но мы готовимся к матчам Лиги Европы и результат там важнее.

— Чувствуете возросший уровень конкуренции?
— Конкуренция для таких больших команд — это нормально. В конечном итоге то, кому и сколько играть, решает Мистер.

Матч

Зенит - Оденсе - 1:1 (1:0)

Голы

Кришито 9 (1:0). Ларсен 54 (1:1).

Состав

Зенит: Лодыгин (Кержаков М., 77), Иванович (Зуйков, 77), Анюков (Нету, 46), Ломбертс (Цаллагов, 68), Кришито, Хави Гарсия (Эрнани, 77), Мак, Данни (Шатов, 68, Чернов, 68), Юсупов (Могилевец, 80), Дзюба (Джорджевич, 68)

Место и дата

05 февраля 21:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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