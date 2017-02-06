Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Фенербахче» вышел в 1/4 финала Кубка Турции
В матче 1/8 финала Кубка Турции «Фенербахче»
на выезде обыграл «Бешикташ» со счетом 1:0.
Единственный
мяч в составе команды Дика Адвокаата забил на 72-й минуте Робин ван Перси.
Соперник «Фенера»
по четвертьфиналу будет известен позднее.
Напомним, в рамках 1/16 Лиги Европы «Фенербахче» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 16 февраля в Красндаре, а ответная игра пройдет 22 февраля в Стамбуле.
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