Стефано Пиоли: «Интер» проиграл из-за ошибки, которую допустили не мы»
Главный тренер «Интера» Стефано
Пиоли прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» (0:1) в матче
23-го тура чемпионата Италии.
«Я невероятно
зол из-за пропущенного гола. В первом тайме было два момента, когда арбитр
должен был назначать пенальти в ворота «Юве». Я был защитником, поэтому точно
могу сказать, что Кьеллини потерял своего игрока и вынуждено сыграл локтем. «Интер»
проиграл из-за ошибки, которую допустил не мы», - сказал Пиоли на послематчевой
пресс-конференции.
Напомним, единственный мяч в матче забил полузащитник команды из Турина Хуан Куадрадо.
Матч
Голы
Куадрадо 44 (1:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Бонуччи, Лихтштайнер (Алвес, 79), Кьеллини, Пьянич, Куадрадо (Маркизио, 72), Хедира, Манджукич, Игуаин, Дибала (Ругани, 85)
Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Миранда, Гальярдини, Брозович (Кондогбиа, 57), Медель, Мариу (Паласио, 78), Кандрева (Эдер, 58), Перишич, Икарди
Предупреждения:
Пьянич, 23; Манджукич, 48; Куадрадо, 64; Хедира, 65; Кьеллини, 74 - Кандрева, 7; Медель, 42; Ханданович, 90
Удаления:
нет - Перишич, 90
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
05 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция