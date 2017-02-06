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Стефано Пиоли: «Интер» проиграл из-за ошибки, которую допустили не мы»

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Я невероятно зол из-за пропущенного гола. В первом тайме было два момента, когда арбитр должен был назначать пенальти в ворота «Юве». Я был защитником, поэтому точно могу сказать, что Кьеллини потерял своего игрока и вынуждено сыграл локтем. «Интер» проиграл из-за ошибки, которую допустил не мы», - сказал Пиоли на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, единственный мяч в матче забил полузащитник команды из Турина Хуан Куадрадо.

Матч

Ювентус - Интер - 1:0 (1:0)

Голы

Куадрадо 44 (1:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Бонуччи, Лихтштайнер (Алвес, 79), Кьеллини, Пьянич, Куадрадо (Маркизио, 72), Хедира, Манджукич, Игуаин, Дибала (Ругани, 85)

Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Миранда, Гальярдини, Брозович (Кондогбиа, 57), Медель, Мариу (Паласио, 78), Кандрева (Эдер, 58), Перишич, Икарди

Предупреждения:

Пьянич, 23; Манджукич, 48; Куадрадо, 64; Хедира, 65; Кьеллини, 74 - Кандрева, 7; Медель, 42; Ханданович, 90

Удаления:

нет - Перишич, 90

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

05 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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