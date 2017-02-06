Российский лыжник погиб при сходе лавины в Альпах
Российский лыжник погиб при сходе лавины в Альпах во французской области Савойя, сообщил французский телеканал BFMTV.
Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 5 февраля.
Сообщается, что погибшим оказался молодой мужчина, но его имя пока не известно. Он катался за пределами трассы в районе Вальфрежюс.
Спасатели констатировали смерть лыжника. Она, как предполагают спасатели, наступила от «удушья». Других подробностей пока нет.
Напомним, в конце января во Франции в горах Монблана погиб 30-летний россиянин, попавший в расщелину во время спуска. Его 60-летний отец, попавший в другую расщелину, выжил.
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