Российский лыжник погиб при сходе лавины в Альпах во французской области Савойя, сообщил французский телеканал BFMTV.

Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 5 февраля.

Сообщается, что погибшим оказался молодой мужчина, но его имя пока не известно. Он катался за пределами трассы в районе Вальфрежюс.

Спасатели констатировали смерть лыжника. Она, как предполагают спасатели, наступила от «удушья». Других подробностей пока нет.

Напомним, в конце января во Франции в горах Монблана погиб 30-летний россиянин, попавший в расщелину во время спуска. Его 60-летний отец, попавший в другую расщелину, выжил.