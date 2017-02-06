Отставка губернаторов в пяти российских регионах возможна в ближайшее время

В России в ближайшие дни может произойти отставка губернаторов примерно в пяти регионах, сообщили различные СМИ со ссылкой на некого «бывшего федерального чиновника, близкого к Кремлю».

Это якобы обсуждалось в Управлении внутренней политики на прошлой неделе. Среди тех, кто может уйти в отставку, называются губернатор Карелии Александр Худилайнен, главы Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей Олег Ковалев, Евгений Куйвашев, Сергей Митин и Павел Коньков. Также в числе возможных отставников названы губернаторы Бурятии и Пермского края Вячеслав Наговицын и Виктор Басаргин.

Другой источник сказал, что в указанных регионах сложилась непростая и требующая скорейшего решения ситуация.

«Советский спорт» незадолго до нового года публиковал свой рейтинг регионов – по уровню развития там спортивной инфраструктуры.



